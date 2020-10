'Ze zaten allemaal onder de stront', gedumpte hondjes aan beterende hand

"Ze zaten allemaal onder de stront", vertelt Karin Mooijekind van het dierentehuis. De honden werden op 12 september door de politie gevonden langs de kant van de weg.

"Zaterdagochtend zijn er direct vrijwilligers gekomen om de honden te wassen en te scheren. De urine en ontlasting was helemaal samengekoekt. Er hing een enorm penetrante lucht."

Verwaarloosde honden langs de kant van de weg. Foto: politie Arnhem-Noord

Enorme steun voor dierenasiel

Het dierenasiel kreeg er een extra dagtaak bij toen bekend werd dat daar de honden werden opgevangen. Tientallen mensen wilden de verwaarloosde dieren adopteren of komen helpen. "Er is gemaild, er is gebeld en ook op Facebook kregen we enorm veel berichten", vertelt Mooijekind.

"We hebben zelfs extra vrijwilligers moeten inzetten om overal op te kunnen reageren. Iedereen was enorm betrokken met het leed, want dat was het natuurlijk. We zijn echt platgebeld."

De meeste honden hadden een oor-, oog-, en tandvleesontsteking. "We gaan de honden eerst nog verzorgen en verder observeren", zegt Mooijekind. "Zoals de hondjes vandaag rondrennen, dat deden ze echt niet toen ze binnenkwamen."

Karin Mooijekind. Foto: Omroep Gelderland

Adoptie nog niet aan de orde

Nog geen enkel hondje is al geadopteerd, laat Mooijekind weten. "Ze moeten eerst helemaal beter zijn. We weten dat iedereen bezorgd is en daar zijn we enorm blij mee", vertelt ze.

"Pas als we op zoek gaan naar adoptanten dan komen de honden op de website te staan. Dat is nu nog niet aan de orde. Maar de mensen moeten onze website in de gaten houden."

Zaak in Bureau GLD

Vanavond wordt er in het opsporingsprogramma Bureau GLD aandacht geschonken aan de zaak. Omdat de honden niet gechipt waren is de politie nog op zoek naar de eigenaar en hoopt dat er getuigen zijn.

