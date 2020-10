Eeuwenoude kanonskogels terug naar kasteel Doorwerth, maar niet op de fiets

In 1956, toen van der Kooij de kogels vond, was het kasteel nog een ruïne. Hij speelde er samen met zijn broer. Toen vonden ze samen één grote kogel van ruim 6 kilo, plus een kleinere. De grote kogel is 17 cm doorsnee. Verder heeft hij géén wapens of munitie in huis, benadrukt hij.

Kogels versleept van schuur naar schuur

Jaren lagen de kanonskogels in zijn schuur. Hij versleepte ze na elke verhuizing weer mee. Van der Kooij vergat de kogels vervolgens helemaal. Totdat onlangs een kennis de kogels in de gaten kreeg. Vervolgens ontstond het idee de ijzeren ballen weer terug te brengen naar kasteel Doorwerth. Met de auto natuurlijk, niet wéér op de fiets.

De kanonskogels op een kussen in de munitiekamer. Foto: Omroep Gelderland

Woensdag nam Carine van Ketwich Verschuur van Kasteel Doorwerth de kanonskogels van Hans in ontvangst. Ze is er erg blij mee. Ze liggen nu tentoongesteld in de munitiekamer van het kasteel. Ook zijn ze daar voor iedereen te bewonderen.

Kanonskogels mogelijk uit de 15e of 16e eeuw

De kogels zijn gebruikt tijdens de belegering van Doorwerth in 1493, vermoedt Van Ketwich Verschuur. De kogels kwamen voor in verschillende maten en werden afgevuurd met zogenoemde steenbussen. Ze werden vooral gebruikt om simpelweg veel schade aan te richten.