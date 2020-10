Philine uit groep 8 zoekt nieuwe school via haar laptop

Thuis aan de keukentafel achter een laptop zit groep 8-leerling Philine samen met haar ouders. Normaal gesproken zou ze kunnen rond kijken in een van de scholen waar ze graag naar toe wil. "Het is wel apart zo", vertelt ze. "Je loopt niet door de school zelf. Je kan niet dingen in het echt beleven. Je zit achter een scherm te kijken hoe ze het daar doen en hoe ze les geven."

Het is nogal een operatie om al die middelbare scholen zichzelf te laten presenteren aan zo'n 4000 kinderen. Op het Edison College in Apeldoorn is een heel zenuwcentrum opgezet. Elke school heeft een eigen lokaal die omgebouwd is tot heuse studio. Vanuit het lokaal presenteren de scholen zich aan de leerlingen. En zoals bij een echte inloopavond kan je van sessie naar sessie.

Doe-dag

Linda van Beek van VO-scholen Apeldoorn heeft de hele avond opgezet. "Het is wel jammer dat je de kinderen nu niet zelf kan ontvangen", zegt ze. "Maar we kunnen met al die ouders en kinderen in een school de anderhalve meter niet waarborgen. Vandaar deze digitale variant."

Maar dat betekent niet dat de kinderen helemaal niet een mogelijke nieuwe school van binnen kunnen zien. "Elke woensdagmiddag in november is er een doe-dag op de scholen. Daarvoor kunnen de kinderen zich voor inschrijven."

Voor Philine is het dus nog even wachten voor ze voor het eerst in zo'n grote middelbare school kan rondlopen. "Dat vind ik wel heel spannend", zegt ze. Haar keus heeft ze stiekem eigenlijk al gemaakt. "Ik wil naar het Sprengeloo. Mijn zus zit daar al op. En mijn ouders zeggen dat het een hele goede school is. Dus eigenlijk heb ik deze avond niet nodig, maar voor de zekerheid wel."