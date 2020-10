Heel Gelderland is nu zorgelijk coronagebied, piek in Heumen

De situatie in heel Gelderland is nu zorgelijk. Foto: ANP (ter illustratie)

Het risiconiveau in de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland wordt vanaf nu ook bestempeld als 'zorgelijk'. Eerder gebeurde dat al in de regio Gelderland-Zuid. Het geldt nu dus voor heel Gelderland.

Het Rijk, RIVM, de GGD’s en veiligheidsregio’s bekijken iedere week of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. De minister van Volksgezondheid stelt vervolgens vast op welk risiconiveau een regio zit: waakzaam, zorgelijk of ernstig. Alleen Drenthe, Zeeland en Limburg behoren nog tot de laagste risicogroep, terwijl de situatie rond Rotterdam, Den Haag en Amsterdam als ernstig wordt beschouwd.

Toen de situatie in Gelderland-Zuid op 27 september als zorgelijk werd bestempeld, werden daar extra maatregelen aangekondigd. Een paar dagen later voerde het kabinet in heel het land strengere regels in.

Gelderland-Midden spant de kroon

Het coronavirus rukt steeds verder op in onze regio. De afgelopen week werden de meeste nieuwe besmettingen in onze provincie vastgesteld in Gelderland-Midden: 865. In Gelderland-Zuid ging het om 796 positieve test en in Noord- en Oost-Gelderland om 735.

De afgelopen dag kwamen er in heel Gelderland 552 besmettingen bij, tegen 397 de dag ervoor. Ook hier spande Gelderland-Midden de kroon met 240 positieve geteste mensen. In Noord- en Oost-Gelderland ging het om 171 nieuwe besmettingen en in Gelderland-Zuid om 141.

De toename in Gelderland is opvallend als je kijkt naar de landelijke besmettingscijfers. Die bleven stabiel op ruim 4500.

Bekijk hier hoeveel besmettingen er afgelopen dag in jouw gemeente bijkwamen:

Piek in Heumen

Verder valt op dat er relatief veel besmettingen zijn in de gemeente Heumen. Maandag scoorde de gemeente zelfs veruit het hoogst van heel Nederland, met 103 positieve tests per 100.000 inwoners. In Heumen werden in één dag 17 mensen positief getest.

Dinsdag gaat het nog om 54 positieve tests per 100.000 inwoners, maar dat is nog altijd het hoogste aantal van onze provincie en net zoveel als in Amsterdam. De GGD Gelderland-Zuid heeft daar geen directe verklaring voor. Volgens een woordvoerder gaat het niet om een haard in bijvoorbeeld een zorginstelling of op een school.

'Geen ongeoorloofde feesten'

De gemeente zelf vermoedt dat het komt omdat veel inwoners van Malden, veruit de grootste kern van Heumen, in Nijmegen werken. "Malden kun je bijna zien als een voorstad of buitenwijk van Nijmegen en bevindt zich dicht bij de universiteit, hogeschool en het Radboudumc. Mogelijk dat de besmettingen daar zijn opgelopen", zegt een woordvoerder.

De coronamaatregelen worden volgens hem goed nageleefd in Heumen. "Bij controles bij sportclubs, horeca en andere organisaties zijn geen onregelmatigheden ontdekt. Er zijn bijvoorbeeld geen ongeoorloofde feesten geconstateerd", aldus de zegsman.

