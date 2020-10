Uitvaartverzorger over coronadrukte: 'Echt absurd, ze stonden dag en nacht door te cremeren'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Rare tijden door Corona. Ook voor uitvaartverzorgers, zoals John Meijer in het Rijk van Nijmegen. "Ja, hele rare tijden. En voor de familie is het natuurlijk helemaal een drama. Je mag niks, je kan niks."

Luguber

In de uitvaartwereld zijn ze wat gewend. De ene keer zijn er meer doden te betreuren dan een andere keer, door bijvoorbeeld een hittegolf of griep. "Ik zeg altijd: stervensdruk of doodstil, als grapje", zegt de uitvaartverzorger. "Maar op een gegeven moment zagen we ineens dat het niet zo ging maar zo." Meijer maakt met zijn arme een gebaar van een enorme stijging van het aantal doden dat hij binnen kreeg.

"Ook bij collega's in mortuaria, dat het gewoon vol stond. Dan merk je wel dat het een hele ongewone, hele rare stijging is. Ook heel luguber, moet ik zeggen. Zo druk heb ik het nog nooit mee gemaakt. Echt absurd. Dat ze gewoon dag en nacht door stonden te cremeren."

Je ziet ze terug in het mortuarium

En ook de manier waarop mensen hun dierbaren kwijt raken is anders. Veel mensen die door de dood plots worden weggerukt van hun naasten. Meijer: "Ja plots weggerukt, maar ook dat mensen geen afscheid hebben kunnen nemen. Iemand gaat naar het ziekenhuis, die ligt daar en die gaat dood en je kan er niet bij. Je kan via een telefoon nog even gedag zeggen en naderhand zie je ze terug in het mortuarium."

Ook al zijn ze wat gewend, het raakt de uitvaartverzorgers zelf ook. "Ja, als dit je niet meer raakt moet je echt ander werk gaan zoeken, denk ik."