Zaltbommel pakt vuurwerkoverlast aan met camera's

Sinds het voorjaar zijn er in die buurt meerdere klachten gekomen van overlast. Zo werd er geklaagd over jeugd, het afsteken van vuurwerk of brand. Volgens burgemeester Pieter van Maaren lijkt de overlast de laatste weken weer toe te nemen. “Onvoorzichtig omgaan met vuurwerk en brand kan snel uitmonden in erger”, aldus de burgemeester.

Brief voor omwonenden

De camera's hangen er in eerste instantie voor zes weken. “Begin november kijken we of cameratoezicht langer nodig is.”

De camera staat op het verharde gedeelte bij een plantsoen in de straat. De omwonenden zijn al op de hoogte gebracht via een brief.