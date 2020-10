Commotie om servicepunt in 's-Heerenberg

[youtube:https://www.youtube.com/embed/OgNEw4uXjrc]



“Inwoners van Beek, Braamt, Kilder en Loerbeek redden het eigenlijk altijd om naar het gemeentehuis te gaan om daar hun documenten te halen”, reageert de wethouder tijdens de gemeenteraadsvergadering op het bezwaar van raadslid Henk Groote dat inwoners van ‘Oost-Montferland’ geen gebruik kunnen maken van gemeentelijke diensten. “Het is een grotere opgave voor mensen uit ’s-Heerenberg om nu naar het servicepunt in Didam te gaan, maar niet onmogelijk.” Gerard Frerix uit de kasteelstad is als één van de initiatiefnemers van Behoud Faciliteiten ’s-Heerenberg verbaasd over het antwoord van de wethouder. “In ’s-Heerenberg zijn mensen, ook voor de fusie van de gemeente, gaan wonen toen hier de voorzieningen nog aanwezig waren. Dat pakken ze de mensen af”, betoogt Frerix.



De serviceverlening en raadszaal in het iconische pand in de kasteelstad is al jaren voer voor heftige discussies. Zo werd eerder dit jaar een bezuinigingsmaatregel voor verwijderen van de gemeentevoorzieningen in Gouden Handen van tafel geveegd. Ondanks de gevoeligheid van het onderwerp overweegt Van Leeuwen vanwege het coronavirus niet om de voorzieningen weer in gebruik te nemen: “We hebben te maken met een aantal medewerkers die de balie kunnen bemannen.” Volgens de wethouder is de beoogde opdeling van de medewerkers over twee plekken geen optie in deze tijd: “We hebben gekozen om op afspraak te werken vanuit één locatie, zodat we aan al onze inwoners de dienstverlening kunnen blijven bieden.”



Moeilijk te bereiken

Om in Didam te komen, konden inwoners van ’s-Heerenberg voorheen de buurtbus pakken. Sinds de uitbraak van het coronavirus rijdt deze echter niet meer. Voor oudere inwoners is het nu moeilijker om naar het servicepunt in Didam te komen, zo ervaarde ook Lidia Linnartz uit ’s-Heerenberg: “Vorige week moest ik naar het gemeentehuis in Didam om papieren op te halen, maar moest iemand regelen om daar überhaupt te komen. Het document kostte mij daardoor geen twaalf euro maar ruim tweeëntwintig euro.”



‘Oplossing is simpel’

Volgens Frerix zijn er meer voorbeelden zoals Linnartz in ‘Oost-Montferland’. Het zal volgens hem dan ook makkelijk zijn als de gemeente meedenkt over een oplossing: “Als je zegt dat je in Didam alleen op afspraak terecht kunt, waarom kun je de balie daar dan niet één dag sluiten en die dag openen in Gouden Handen. Dan plan je die afspraken op één dag in.”