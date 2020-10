Achterhoek stapsgewijs naar verbrede N18

De N18 tussen Varsseveld en Groenlo moet in 2040 een twee keer tweebaansweg zijn waar honderd kilometer per uur gereden mag worden. Een meerderheid van de Achterhoek Raad stemde maandag in met het voorstel waarbij de weg stukje bij beetje wordt aangepakt, in plaats van in één keer helemaal.

"We hebben nu de kans om met het bouwstenenprincipe te werken aan een continue verbetering van de weg", aldus Rens Steintjes, voorzitter van de thematafel mobiliteit van 8RHK Ambassadeurs. De ambitie is om de tweebaansweg in 2040 te hebben gerealiseerd. "Maar zelfs als we dat niet helemaal zouden halen, zijn er in de tussentijd stappen gezet die bijdragen aan de veiligheid en aan de doorstroming", vindt de voorzitter.



Het totale project wordt begroot op 215 miljoen euro, waarbij bij elke nieuwe aanpassing, een bouwsteen, wordt gekeken naar de bekostiging. "Het is een rijksweg, dus we kunnen niks zonder het Rijk", legt Steintjes uit. "In het verleden heeft de provincie al bewezen te hechten aan het verbeteren van de weg door daar substantieel geld in te steken. Er zal telkens volop gelobbyd moeten worden om voor elk project het geld bij elkaar te schrapen."



Volgend jaar eerste bouwsteen

Mogelijk wordt volgend jaar de eerste stap gezet tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Door middel van ongelijkvloerse kruisingen zou de doorstroom en de veiligheid daar volgens Steintjes bevorderd kunnen worden: "Volgend jaar staat er groot onderhoud gepland op dat traject. Daar zou dan de eerste grote kans kunnen liggen om een start te maken met het bouwstenenplan."