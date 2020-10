'Echtpaar uit Tiel liegt over herkomst Indonesische kinderen'

Het echtpaar uit Tiel zou liegen over de herkomst van de Indonesische kinderen. Foto: Pixabay (ter illustratie)

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen een echtpaar dat twee kinderen uit Indonesië naar Tiel heeft gehaald. Ze zouden door de man zijn verwekt bij een Indonesische vrouw, maar uit dna-onderzoek blijkt dat hij niet de biologische vader is.

De man probeerde de kinderen tien jaar geleden aan te geven bij de gemeente. Ze waren naar eigen zeggen verwekt bij een vrouw in Indonesië, met wie hij naast zijn huwelijk in Nederland getrouwd was.

Hij verklaarde dat de moeder kort na de geboorte van de tweeling was overleden. Een jaar later nam het echtpaar de kinderen mee naar Nederland. Daarvoor kregen ze volgens het OM een noodpaspoort op basis van geboorteaktes, overlijdensakte en een huwelijksboekje die waren vervalst.

Geen tweeling

Uit dna-onderzoek bleek niet alleen dat de man niet de biologische vader is, maar ook dat de kinderen geen familie van elkaar zijn. Het echtpaar uit Tiel wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte en mensensmokkel. Het OM zegt dat ze niet meer veroordeeld kunnen worden voor illegale adoptie, omdat dit feit is verjaard.

Het OM verwijt het echtpaar 'verduistering van staat', omdat ze de kinderen in onzekerheid laten over hun afkomst. Ze weten inmiddels dat de verdachten niet hun biologische ouders zijn, maar niet waar ze vandaan komen. "De afgelopen zeven jaar is op verschillende manieren getracht de waarheid te achterhalen. Dat is niet gelukt", aldus de officier van justitie.

De kinderen worden nog altijd verzorgd door het stel uit Tiel (46 en 48 jaar), maar staan onder voogdij van de organisatie Nidos. Mocht het echtpaar in de gevangenis belanden, is de verblijfsvergunning van de kinderen zo geregeld dat ze in Nederland kunnen blijven.