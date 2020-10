Dit chocolaatje moet de conditie van ouderen verbeteren

Ontwikkelaar Tassignon maakte de bonbon omdat hij uit gesprekken met ouderen merkte dat er behoefte aan is. "Het is belangrijk dat ouderen zelfstandig blijven en plezier houden in de activiteiten die ze ondernemen. Deze bonbon is heel lekker, maar daarnaast verrijkt met vitamine D en leucine", legt hij uit.

En wat goed voor ons is, mag ook best lekker zijn. "Van vitamine D is bekend dat het de spierfunctie ondersteunt bij veroudering. Leucine is een essentieel aminozuur en een bouwstof voor spieren."

Bonbonnetje als beloning

De bonbons liggen sinds dit weekend bij de drogist en apotheken in Wageningen. Maar het is niet de bedoeling dat mensen lui onderuitgezakt op de bank gaan liggen en de bonbon z'n werk laten doen.

Bij de aankoop kunnen mensen hun spierkracht testen met een handmeter en de bonbons worden verkocht met een folder waarin spierkrachtoefeningen staan en recepten voor eiwitrijke voeding.

"Mensen mogen het wel dagelijks nemen, maar het is het best dat ze het gaan zien als een soort beloning na het sporten bijvoorbeeld. Dan werkt het optimaal."