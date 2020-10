Na wegvallen van Duitse klanten zet Winterswijk in op 'Koop Lokaal'

"We zien dat de ondernemers in het centrum het zwaar hebben, zeker nu Duitsland ook Winterswijk als code rood heeft bestempeld", zegt Bengevoord. "Daarom moeten de inwoners ze zoveel mogelijk ondersteunen door lokaal de boodschappen te doen of te winkelen. En het wordt weer tijd voor de kerstpakketten, denk als bedrijf dan aan de eigen ondernemers in plaats van de grote bedrijven in die branche buiten Winterswijk."

Cadeaubonnen

De gemeente zelf heeft met betrekking tot de kerstdagen ook voor lokaal gekozen middels cadeaubonnen van de lokale winkeliersvereniging ABH City, zegt de burgemeester. "Die zijn lokaal weg te zetten, bij de winkels in het centrum", aldus Bengevoord.

Afgelopen zaterdag, toen de Duitsers de Tag der Einheit vierden en normaliter massaal naar Winterswijk komen, leek het eerder een maandagmiddag in het winkelcentrum, zo rustig was het. Met het oog op de tweede coronagolf ontmoedigde Bengevoord vooraf de Duitsers naar Winterswijk te komen en zo ja, dan alleen voor een noodzakelijke boodschap.

'Gewoon nodig'

Toen de Duitse evenknie van het RIVM ook Gelderland tot een gebied met code rood bestempelde, deed Bengevoords oproep er niet meer toe en bleef het historisch rustig voor een zaterdag in Winterswijk. Tot onvrede van ondernemers en marktkooplui. "Maar dit heeft niets met pleasen te maken", zegt de burgemeester over de posteractie. "Dit is gewoon nodig in deze crisistijd."

De posteractie is aan het begin van de coronacrisis al ingezet door '100 procent Winterswijk' en die blaast de actie nu weer nieuw leven in. "We hebben weer een hele stapel posters laten afdrukken", zegt Gienne te Gronde van het lokale marketingbureau, dat ook de rol van VVV op zich neemt. "We gaan ze opnieuw rondbrengen zodat de overal komen te hangen. We roepen de Winterswijkers op vooral lokaal te winkelen, zeker met het oog op de komende feestdagen."