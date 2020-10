Apeldoorners terug op Lesbos voor eigen nummer

Een maand geleden brak een grote brand uit in het vluchtelingenkamp dat daar sinds enkele jaren bestaat. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, raakten meer dan tienduizend mensen dakloos. Inmiddels wordt op een andere plek op het eiland een nieuw tentenkamp gebouwd.

Jurrien ten Brinke en zijn twee kinderen Lize Marie en Marc Floor van 12 en 14 jaar zijn nu afgereisd naar het eiland om opnames te maken. Die willen ze gebruiken voor een nummer dat ze hebben gemaakt. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de situatie van vluchtelingen.

Niet voor het eerst op Lesbos

Voor haar vader Jurrien ten Brinke is het niet de eerste keer. In 2015 reisde de Apeldoorner er met zijn vrouw Janet heen. In die tijd werd het eiland overspoeld werd met vluchtelingen die via bootjes de overtocht maakten vanuit Turkije. Ze hielpen er bij de medische missie die er was opgezet en verleenden eerst hulp aan vluchtelingen op die aankwamen op de stranden.

Door afspraken met Turkije werd de vluchtelingenstroom minder, maar de vluchtelingen verdwenen niet van het eiland. Uiteindelijk ontstond een groot vluchtelingenkamp, Moria, vernoemd naar een gelijknamig plaatsje in de buurt. In en rond het kamp woonden duizenden vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden.

We spreken Jurrien vandaag terwijl hij op een van de kades in Lesbos staat. "We zijn deze dagen volop bezig met de videoclip."

Hij hoopt dat meer mensen beseffen dat ze 'bij de rijkste vier procent van de totale wereldbevolking horen'. "Ik geloof dat er dan iets in je hart kan groeien om iets meer te delen. Van je liefde, van je tijd, iets meer van je geld. Waardoor deze wereld er mooier uit kan komen te zien. Daar ben ik van overtuigd."

