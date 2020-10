Run horecaondernemers op Nijmeegse subsidieregeling voor verwarmde zitkussens

"Interessant duurzaam alternatief"

Nadat het college besloot om het tijdelijk toestaan van de verruimde terrasopstelling te verlengen, waardoor in de komende winter is toegestaan, deed Sit & Heat een subsidieaanvraag bij de gemeente Nijmegen om terrassen duurzaam te verwarmen. “Met dit initiatief kan een financieel interessant duurzaam alternatief aan de horecaondernemers worden aangeboden”, laat het college weten. “De aanvraag houdt in dat we als gemeente bijdragen in de aanschafkosten van verwarmde zitkussens. De gemeentelijke bijdrage is verwerkt in de offerte van Sit & Heat. Voor 15 kussens betaalt de horecaondernemer dan bijvoorbeeld 1250 euro in plaats van 2934 euro. De maximale bijdrage is 1250 euro per ondernemer.”

"Loopt als een trein"

De regeling loopt als een trein, zegt een woordvoerder van de gemeente. “In eerste instantie hadden we hiervoor 25.000 euro beschikbaar gesteld. Die was zo op. Daarna hebben we nog eens 20.000 euro extra uitgetrokken en ook die is al bijna op. In totaal doen er al ruim 30 horecaondernemers mee. Daar zijn we blij mee, want dit is een goed alternatief voor vervuilende gasverwarmers én het is financieel interessant voor de ondernemers. Die hebben immers al genoeg wat er op ze afkomt in deze tijd.” Om die reden worden gasverwarmers dan ook niet verboden. Het ziet er niet naar uit dat er binnenkort nog meer geld voor de regeling uitgetrokken wordt. “Het geld is eindig, maar wellicht komt er ooit weer een vervolg op.”

Kussens

De kussens van Sit & Heat geven warmte af vanaf het moment dat iemand erop gaat zitten. Als er niemand op zit, gaan ze na twee minuten ook weer uit. De temperatuur is instelbaar. Energie gaat niet verloren aan de buitenlucht, omdat gebruikers de warmte isoleren wanneer ze op het kussen zitten. De kussens worden al gebruikt op het terras van onder andere de horecagelegenheden De Blonde Pater, Flores, Camelot, de Duivelsberg en Restaurant Wally.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7