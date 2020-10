Seks met minderjarig meisje, man (20) krijgt taakstraf

Een 20-jarige man uit Enschede is dinsdag vrijgesproken van verkrachting van een destijds 15-jarig meisje uit 't Harde. Hij is wel veroordeeld voor het hebben van seks met haar, omdat ze minderjarig is. De man kreeg een taakstraf van 240 uur en een celstraf van 181 dagen, waarvan 180 voorwaardelijk.

Het strafbare feit was in mei 2019. Volgens het meisje begon het met een vrijwillige zoen en ging het vervolgens tegen haar wil verder dan zoenen. Het stopte pas toen de man schrok toen ze een paniekaanval kreeg.

Volgens de man was er sprake van zoenen wat vanzelf overging in seks. Toen hij merkte dat ze hier niet van gediend was, stopte hij meteen. Hij wist dat het meisje minderjarig was, maar dacht dat ze ook seks met hem wilde. Pas een dag later hoorde hij van haar dat ze niet wilde. Volgens hem heeft hij geen moment het idee gehad dat hij over haar grenzen heen ging.

Onduidelijk wat precies gebeurd is

De rechtbank kan niet met zekerheid vaststellen wat er die avond precies is gebeurd en dus ook niet of bij het bepalen van de strafmaat moet worden uitgegaan van het verhaal van het meisje of het verhaal van de man.

De man moet wel materiële als immateriële schade aan het slachtoffer vergoeden