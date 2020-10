Reguliere zorg niet in geding in Slingeland

“Als je ziet hoeveel mensen dagelijks getest worden en te horen krijgen dat ze besmet zijn, dan ga je dat in het ziekenhuis terugzien”, zegt woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland Ziekenhuis. “Het grootste probleem zit op dit moment in het westen, maar hier in de regio krijgen we er ook mee te maken.”

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen wordt met meerdere ziekenhuizen in de regio gesproken over eventuele spreiding van coronapatiënten. “Dat heeft als doel om reguliere zorg zoveel mogelijk overeind te kunnen houden”, verklaart de woordvoerder. “Hoe lang dat kan, is afhankelijk van hoe mensen zich gedragen.”



Met name op de spoedeisende hulp neemt de druk toe in het Slingeland. “Alle mensen die verdacht worden van een coronabesmetting moeten wij testen”, legt Steenbergen uit. “Dat zegt niet dat alle mensen besmet zijn, maar ze moeten wel behandeld worden als coronabesmetting tot je weet of ze wel of niet verdacht zijn.” Het ziekenhuis kan niet aangeven wanneer de reguliere zorg in het geding komt en welke stappen dan gezet worden. “Ik ga niet vooruitlopen op maatregelen die we nog niet nemen”, zegt de woordvoerder. “We denken hier uiteraard over na, maar op dit moment kunnen we de drukte nog aan.”