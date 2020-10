Supermarkt in Harderwijk zonder sigaretten na roof

Ze vernielen het rolluik dat dient ter beveiliging en vullen een witte tas. De tas is zo zwaar dat die met z’n tweeën getild moet worden. De dieven laten een puinhoop achter.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer zegt: "De mannen hebben honderden sigaretten meegenomen. Het kan natuurlijk zo zijn dat ze dit allemaal zelf gaan gebruiken, maar de kans is aannemelijk dat ze deze gaan doorverkopen. Mocht iemand een grote partij sigaretten aangeboden krijgen voor een veel lagere prijs dan normaal, dan horen we dat graag."

Rond de tijd van de inbraak is een auto in de buurt van de supermarkt gezien. Daar heeft de politie beelden van. Schoorlemmer: “We weten dat de auto niet betrokken is bij de inbraak. We zoeken wel de bestuurder, omdat die misschien getuige is.”

De politie hoopt dat nog meer mensen rond die tijd, het was omstreeks 3.00 uur, iets hebben gehoord of gezien. Ze zit klaar om tips te noteren. Bel dan 0800-6070 of (indien je anoniem wenst te blijven) 0800-7000. Het zaaknummer is: 2020424540. Er is ook een tipformulier op de site van de politie, klik dan hier.