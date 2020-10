Restauratie Eusebiuskerk ligt tijdelijk stil omdat geld op is

De restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem ligt voor een paar maanden stil omdat er geen geld meer in kas is. Het wachten is op subsidie van de provincie Gelderland. Dat bevestigt bouwmanager Peter Koelewijn na berichtgeving van De Gelderlander.

De verbouwing van de grote Arnhemse kerk gaat al sinds 2013 met horten en stoten. In 2016 lag de restauratie lange tijd stil, maar volgens Koelewijn is de huidige situatie onvergelijkbaar.

“Voor de laatste fase hebben we geld nodig van de provincie. De besluitvorming daarover is vertraagd, mede doordat corona de organisatie overhoop heeft gegooid. Dat betekent dat we met de financiering nu even geen aansluiting hebben. En als de kas leeg is, kunnen we geen aannemer betalen”, zegt de projectleider.

Koelewijn: “Met een beetje fantasie hadden we nog langzaam door kunnen pruttelen, maar dat kost meer geld. Daarom ligt de bouw nu even stil.”

Nog een jaar

Er ontbreekt nu nog zo'n 3 miljoen euro om het project – dat begroot is op ongeveer 32 miljoen euro – af te ronden. De Provinciale Staten beslissen pas in november of ze akkoord gaan met een subsidie van maximaal 2,5 miljoen euro voor de Stichting Eusebius Arnhem, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de kerk. “Ik ga ervan uit dat die subsidie er komt en dan kunnen we vanaf 11 januari weer aan de slag”, zegt hij.

Inwoners van Arnhem merken volgens hem weinig van het oponthoud, omdat de kerkzaal en toren gewoon openblijven. “Het cynisme dat er was toen we tien jaar geleden begonnen is er al lang niet meer. We moeten het alleen nog even afmaken, dat kost nog een jaar.”

