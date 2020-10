Apeldoornse broers openen restaurant in coronatijd; geen feestje, wel stress

Broers nemen restaurant over in coronatijd

Voor de coronatijd begonnen ze met de onderhandelingen om restaurant Nieuwe Ruysch in Lieren bij Apeldoorn over te nemen. Toen corona toesloeg hebben ze wel even getwijfeld, maar de broers Sander en David Mammen uit Apeldoorn zetten toch door en woensdagavond beginnen ze officieel met hun restaurant Bij Ruysch. Zonder openingsfeestje, maar vol goede moed.

´Ja, het is wel een beetje met samengeknepen billen´, geeft Sander Mammen toe. ´Maar dit was onze droom en er is eigenlijk nooit een ideaal moment om aan zoiets te beginnen. Als de economie goed gaat, koop je een duur bedrijf en in slechte economische tijden heeft niemand geld om uit eten te gaan. Nu gaat het nog relatief goed met de meeste mensen en willen ze ook nog wel uit eten.´

De broers namen restaurant De Nieuwe Ruysch over van Hans Keislair en Marion Schroven. Sander Mammen: 'Hans en Marion waren blij verrast dat we in deze tijd het toch aandurfden. Ze noemen het dapper en zijn blij dat ze na twintig jaar in de zaak te hebben gewerkt, kunnen gaan genieten van hun pensioen.'

Coronamaatregel

De coronamaatregelen leken volgens de broers aanvankelijk mee te vallen: van 100 gasten terug naar 50 was voor de broers geen probleem. Sander : 'We hebben hier 220 vierkante meter. Dus ook met de anderhalve meter maatregel kunnen we hier makkelijk 60 gasten kwijt. En die 50 is nog wel rendabel. Maar terug naar 30 is wel lastig. En het is vervelend, want je krijgt het moeilijk uitgelegd aan gasten als je zoveel ruimte hebt. En dan is het te hopen dat we niet straks helemaal dicht moeten.'

80 uur

De broers hebben allebei een horeca-achtergrond. Sander had negen jaar lang een hotel in het Duitsel Insel en broer David is inkoopmanager voor eetcafés van defensie. De twee houden vanwege de onzekere coronatijden allebei hun dagbaan nog even aan. 'Ja, dat betekent nu wel 80 uur per week werken. Maar dat is even niet anders. En in de horeca zijn we gewend hard te werken.'

Toch gaan ze er vol goede moed tegenaan. Mammen: 'We hebben een goedlopende zaak overgenomen en geven het onze eigen touch met een wat modernere kaart. De vaste klanten blijven we bedienen, maar we richten ons ook op onze eigen leeftijdsgroep: veertigers met kinderen. Dus er blijven traditionele gerechten op de kaart, maar ook wat hippere borrelplanken en speciale bieren. En we hebben een speciale kinderhoek ingericht.'