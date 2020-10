Verhaal kalifaatmeisje Laura H. op de planken: 'Het is een gevoelig onderwerp'

In eerste instantie werd het idee om de bestseller van Thomas Rueb op het toneel te brengen bejubeld. Maar de toon is inmiddels veranderd: een gesprek over religie en extremisme lijkt niet meer gevoerd te kunnen worden zonder een zwart-wit oordeel. Omroep Gelderland heeft de aanloop naar de voorstelling gevolgd, in de documentaire Geloof je haar?

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Door de berichtgeving rondom de echte Laura ben ik me heel bewust van het feit dat haar verhaal heel gevoelig ligt. Voor bepaalde mensen raakt het wat persoonlijks", zegt regisseur Laura Spijkers. We mogen haar niet neerzetten als een slachtoffer en ook niet als een dader. We willen al haar kanten laten zien, waardoor de keuze bij het publiek ligt."

Zie ook: Is kalifaatmeisje Laura H. te geloven? Toneelgroep Oostpool 'weet het echt niet'

Laura H. was het eerste meisje dat terugkeerde van het kalifaat en in Nederland terechtstond. Journalisten en schrijvers beten zich vast in het verhaal Thomas Rueb: "Mijn onderzoeksproces is nu voorbij. Het verhaal is daarmee statisch geworden. Maar ik voel dat het nu weer tot leven komt, door een andere creatieve visie", legt hij uit.

Veel ophef

Er was al snel veel ophef over het toneelstuk. "Mensen zeiden: je moet daar eigenlijk niks mee doen. Je moet het verhaal laten rusten", aldus marketeer Evelien Ter Ellen. "Mensen vroege niet: wat gaan jullie maken. Maar het oordeel was er al wel."

De grote vraag is geloof je haar? Bezoekers van de try-out: "Er is nog wel iets om op de kauwen. Ik heb nog niet direct een mening. Het was wel een hele boeiende voorstelling." Een andere bezoeker: "Ik denk dat ik haar wel geloof. Maar ik vind het heel lastig."

Bekijk de hele documentaire: