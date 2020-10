Mike Snoei: 'NAC gaat het vrijdag zwaar krijgen met ons'

Excelsior werd op het eigen kunstgras op de valreep geklopt door een treffer van Ralf Seuntjens. De aanvoerder keerde veel sneller terug dan verwacht, viel in en scoorde. Snoei vertelt het verhaal achter de rappe rentree. "Hij had ook de auto in kunnen stappen, dan was het natuurlijk ook geen probleem geweest. Misschien was het te vroeg, want we hebben hier wel een behoorlijk risico genomen."

Geen schoolreisje

"Maar dat gebeurde niet, Ralf stapte de bus in. En als je dat doet, ga ik je ook gebruiken. Het is geen schoolreisje", glimlachte Snoei na de 2-1 zege in zijn geboortestad Rotterdam. De trainer roemt zijn aanvoerder wel vaker. Alleen al om zijn aanwezigheid in de selectie. "Als hij er niet bij is, merk je dat gewoon meteen. Vanaf dag 1 hebben wij een geweldige verstandhouding bij De Graafschap. Hij is ook wel een karakter natuurlijk."

Snoei betreedt het kunstgras van Excelsior

Fysio Steens

Het herstel van zijn enkel verliep razendsnel. Mosterd hielp de spits. "Dat is vooral om de zwelling weg te halen, maar daarna is het vooral hard werken. Ik moet ook onze fysio een geweldig compliment maken, want als wij thuis op het bankje zaten waren zij aan het werk om terug te komen. We moeten Bryan Linssen heel serieus nemen, want mosterd werkt heel goed. Maar het is om sneller je revalidatie te kunnen inzetten."

Alles of niks

"Het was te geforceerd en te slordig in de tweede helft", vertelde Snoei over de wedstrijd. "Maar ik vond dat we in het laatste kwartier voor rust ene paar goede mogelijkheden hadden. We hebben alles of niks gewisseld, want ik zit niet op één punt te wachten. Dus hebben we ook Mystakidis nog gebracht. Toen werd het helemaal zo geforceerd, maar dan staat er toch weer iemand op."

Mentale ondersteuning

Snoei waarschuwt NAC alvast. De ploeg uit Breda is nog zonder puntenverlies en komt vrijdag als trotse koploper naar een lege Vijverberg in Doetinchem. De Graafschap staat derde. "Deze overwinning is een mentale ondersteuning voor ons programma van de komende weken", weet Snoei. "NAC gaat het zwaar krijgen met ons. Ontzettend jammer dat we zonder toeschouwers spelen. Ik denk dat het er normaal gesproken zeker tienduizend waren geweest die op deze wedstrijd waren afgekomen."

Ralf Seuntjens maakt zich in de rust op voor een invalbeurt