Bang voor spinnen? Marc vindt ze juist te gek!

De Winkel weet alles over de dieren, vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. "Er zijn een stuk of dertig kruisspinnen in Nederland. Mensen denken altijd dat er maar één is", legt hij uit. En hoe snel ze een web maken weet hij ook: "Dat gaat heel snel. Binnen een uur is het wel af."

Kater van de evolutie

Veel mensen zijn bang voor spinnen. Waarom dat is? "Een gangbare redenering is dat onze voorouders snel leerden dat spinnen gevaarlijk konden zijn . Ze gingen spinnen uit de weg in de hoop niet voortijdig het loodje te leggen. Angst voor spinnen lijkt dus een kater van de evolutie", legt de Universiteit Utrecht uit.

