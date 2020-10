Gedoe om Zwarte Piet en bestuurlijke wanorde: intochtcommissie in Arnhem krijgt geen cent

De gemeente Arnhem steunt de huidige intochtcommissie voor Sinterklaas niet langer. De subsidieaanvraag is afgewezen. "We hebben gezien dat het daar bestuurlijk niet goed gaat", licht een woordvoerder toe. Ook de voorstellen om Zwarte Piet te ontdoen van zijn racistische karikaturen waren 'schimmig en niet helder'.

We werden benaderd door verschillende mensen die aangaven dat ze uit de commissie stapten, vervolgt de gemeentewoordvoerder. "Met de ondernemers die altijd financieel bijsprongen, had de commissie geen contact meer. Daarom vroegen ze of wij ook die bijdrage wilden overnemen." Dat bracht de gemeente tot de conclusie dat dit zowel financieel als qua bestuurskracht geen club is waar subsidie aan verleend kan worden.

'Wilde grijze pieten inzetten'

Daarbovenop lag de eis om piet te ontdoen van zijn racistische karikaturen. Deze mocht in elk geval niet meer zwart zijn. Omdat de commissie dat eerder dacht te ondervangen door Sint zijn metgezel bruin te schminken, werd daaraan toegevoegd: ook niet bruin. Die kleur werd door sommigen juist als nog racistischer ervaren. Zwart kan namelijk nog van een schoorsteen zijn, bruin duidt echt op een huidskleur, is daarbij de uitleg.

Maar volgens de gemeente deed de commissie daar nu allerlei 'vage uitspraken' over die niet lieten zien dat ze aan die voorwaarde zouden voldoen. "Toen werd er gezegd dat ze grijze pieten wilden inzetten en werd er een foto toegestuurd met zwarte pruik, kroeshaar enzovoort." Maar het gaat om het totaalplaatje dat de gemeente nu haar handen van de commissie aftrekt, benadrukt de woordvoerder.

'Vroegen niet om beetje racisme'

Ook de gemeenteraad is in meerderheid verontwaardigd over de houding van de commissie. "Ik ben woedend. Dit is te gek voor woorden", reageert Yildirim Usta (DENK Verenigd Arnhem) op het idee om grijze pieten in te zetten. "Een beetje de boel voor de gek houden met een ‘licht Zwarte Piet’. Wij vroegen toch niet om een beetje racistisch te zijn?" Het is volgens hem alsof het bestuur wordt gegijzeld door een paar ‘boze pieten’, die boos zijn om alles.

Leo de Groot (Partij voor de Dieren) vindt de houding van de commissie 'een beetje flauw'. "Alsof je aan je kind vraagt: denk je ook nog aan je huiswerk? En dat, als bij controle blijkt dat hij of zij niets gedaan heeft, zegt: maar ik heb er wel aan gedacht."

'Duidelijke verandering nodig'

"Hiermee laten ze niet zien echt afstand te doen van Zwarte Piet. Een duidelijke verandering is nodig", ziet Nathalie Nede (ChristenUnie). Iets waar GroenLinks en CDA zich bij aansluiten. "We hebben jarenlang gesprekken gevoerd en brieven gestuurd, telkens zonder resultaat", constateert Susan van Ommen (D66). "Dan is het logisch dat mensen niet meer met deze stichting in zee willen."

Volgens Coen Verheij (PVV) horen pieten zwart te zijn. "Elke andere verschijningsvorm is een belediging voor het Sinterklaasfeest en een ondermijning van de Nederlandse cultuur." De VVD vindt dat burgemeester Ahmed Marcouch 'in alle rust' moet kijken naar de mogelijkheden om in overleg met alle betrokken partijen te komen tot een mooie intocht.

'Ongetwijfeld andere initiatieven'

Wat er nu gaat gebeuren, dat weet de gemeente niet. "Er zullen ongetwijfeld andere initiatieven uit de stad komen. Maar daar kan ik nog niks over zeggen", houdt de woordvoerder de kaarten nog even tegen de borst.

De intochtcommissie laat weten niet op de uitspraken te willen reageren.

