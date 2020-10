Regen, regen en nog eens regen: de hele week blijft het nog nat

"Ook de komende dagen hebben we geen gebrek aan regen. Voor de natuur is het allemaal positief, want we hebben weer een zomer achter de rug waarin het neerslagtekort groot was. Dus we hebben wel een hele natte winter nodig om dat enigszins te compenseren. Maar daar wordt deze week behoorlijk aan gewerkt door de atmosfeer", vertelt Janssen op Radio Gelderland.

Ook kans op onweer

Deze dinsdag krijgen we met veel buien te maken, met name boven het rivierengebied en de zuidelijke Veluwe, maar vanmiddag zien we juist verspreid losse buien en dat kunnen volgens de weerman pittige exemplaren zijn. "Veel regen in korte tijd, en ook onweer sluit ik niet uit. Bij een stevige westenwind wordt het dan een graad of 15."

Luister het weerpraatje van Wilfred Janssen terug:

Langdurige regen

Woensdag regent het ook, maar in de loop van de middag wordt het dan vanuit het westen droog met ook iets meer ruimte voor de zon. Donderdag is dan weer bewolkt met in de loop van de dag opnieuw langdurige regen.

"Op sommige plekken kan dan weer behoorlijk wat water naar beneden komen. Vrijdag hebben we weer wat meer ruimte voor de zon met verspreid lossen buien. En ook in het weekend hebben we met veel buien te maken", aldus de weerman.