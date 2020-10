TERUGLEZEN | Alles over het coronavirus van 5 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 5 oktober

23:05 - Senaat kritisch over wet corona-app, maar meerderheid in zicht

De wet die de invoering van de corona-app landelijk moet regelen, lijkt op een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen rekenen. Wel hadden de senatoren maandagavond nog veel kritische vragen voor coronaminister Hugo de Jonge.

Een kritisch rapport van de non-profitconsultant Radically Open Security (ROS), dat vorige week naar buiten kwam, is voor verschillende partijen aanleiding tot zorg. Volgens ROS konden GGD-medewerkers in de vijf regio's waar de app de afgelopen tijd is getest, zien of een besmet persoon de app gebruikt. Daarmee zou het mogelijk zijn dat mensen onder druk worden gezet om de app te gebruiken, zo redeneert ROS.

20:54 - Burgemeesters willen af van 'dringend advies' voor mondkapjes

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen af van het dringende advies om mondkapjes te dragen. Volgens hen schept dit advies onduidelijkheid en bovendien hebben zij zo geen handvatten om te kunnen handhaven. "Een plicht is helderder", aldus burgemeester René Verhulst van Ede voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis van Utrecht.

In het beraad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's samenkomen, bespreken de bestuurders maandagavond onder meer of er wel of niet een avondklok moet komen, of er een mondkapjesplicht moet komen, de ontheffingen voor de cultuursector en of supermarkten in het hele land op uitgaansavonden om 22.00 uur moeten sluiten. De gemeente Utrecht ging over tot dit besluit nadat er afgelopen weekeinde na het sluiten van de kroegen jongeren massaal bier en wijn wilden inslaan. Er stonden lange rijen met wachtende jongeren bij de winkels.

18:32 - Zorgorganisaties laten medewerkers met mondkapjes werken

Zorgorganisaties in onze regio, zoals Verian, Waalboog, TVN en Allerzorg laten hun medewerkers de komende tijd met mondkapjes werken. Ze dragen deze mondkapjes bij elk contact waar ze geen 1,5 meter afstand kunnen aanhouden. Dit is een aanvulling op eerdere maatregelen.

18:29 - Ook de moskeeën gaan maar dertig mensen toelaten.

Ook de moskeeën in ons land gaan maar dertig mensen toelaten. Dat zegt Said Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Zij hebben dit besloten naar aanleiding van het bericht dat kerken nog maar 30 personen gaan toelaten.

Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), vindt het 'verschrikkelijk jammer' dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden nu weer is beperkt. "Het stijgende aantal besmettingen speelt mee, maar helaas ook de beeldvorming die de afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan."

18:10 - 397 nieuwe besmettingen

Het aantal besmettingen met corona in onze provincie blijft maar oplopen. In de afgelopen 24 uur zijn 397 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat zijn er 54 meer dan gister, toen waren er 343 besmettingen.

133 besmettingen werden geconstateerd in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

127 besmettingen werden geconstateerd in de veiligheidsregio Gelderland-Midden

137 besmettingen werden geconstateerd in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Landelijk gezien waren er de afgelopen dag 4581 mensen positief getest. Dat is meer dan zondag, toen er 4007 nieuwe gevallen werden gemeld. In de afgelopen week kwamen er bijna 26.000 positieve tests binnen.

17:11 - Verplicht mondkapje in gemeentehuis Nunspeet

Bezoekers van het gemeentehuis in Nunspeet moeten vanaf nu verplicht een mondkapje dragen, zo zegt de gemeente. 'Dit is voor de veiligheid van u en de medewerkers van het gemeentehuis.'

15:38 - Dickens Festijn gaat niet door

Het Dickens Festijn in Tiel gaat niet door. "Gezien de huidige situatie rondom corona, is het gewoonweg niet verantwoord. Hoe jammer ook."

14:47 - 'Nieuwe coronamaatreglen nodig'

Als het aantal coronabesmettingen in de komend dagen niet gaat dalen, dan is het misschien nodig om extra maatregelen te nemen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Iets meer dan een week geleden gingen in acht regio's coronamaatregelen in, en werden de beperkingen in grote steden aangescherpt. Toen telde ons land 3000 positieve tests per dag, nu is dat 4000.

13:45 - Openbaar ministerie houdt voorlopig vast aan coronaboetes

Het openbaar ministerie houdt vooralsnog vast aan de boetes die zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels. De rechter in Arnhem behandeld vandaag 22 zaken waarin bezwaar is aangetekend tegen de zogenoemde strafbeschikkingen, uitgedeeld in het afgelopen half jaar in Oost Nederland. Het gaat vooral om boetes voor samenkomsten met meer dan drie personen.

Er is politiek nog wat discussie over de hoogte van de boetes. In de eerste zaken die vandaag werden behandeld gaf het OM aan dat ze nog geen grond zien om de boete te verlagen zolang er nog geen uitkomst van de discussie is.

In totaal zijn er in Oost Nederland in de afgelopen zes maanden 1600 coronaboetes uitgedeeld.

12:48 - 'Flinke stijging' coronabesmettingen in Voorst

De gemeente Voorst laat weten dat er in hun gemeente een flinke stijging is van het aantal coronabesmettingen. De afgelopen 24 uur zijn er acht besmettingen bijgekomen.

 Afgelopen 24 uur zijn er in de gemeente Voorst 8 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat is een flinke stijging.

11:49 - Nog maar 30 mensen in een kerk aanwezig

Vanaf nu zullen er niet meer dan 30 mensen per dienst in een kerk zitten. Dat hebben de Nederlandse kerken laten weten aan minister Ferd Grapperhaus. Dit weekend ontstond verontwaardiging nadat er in Staphorst kerkdiensten waren waar zeker 600 aanwezigen waren. Er werd daar ook gezongen en er werden geen mondkapjes gedragen.

10:43 - Coronaboetes voor de rechter

In Arnhem komen vandaag 22 'coronazaken' voor de rechter. Het gaat om bezwaren die zijn aangetekend tegen de 390 euro boete die mensen hebben gekregen voor het overtreden van de coronaregels. De zogenoemde strafbeschikkingen zijn in het afgelopen half jaar opgelegd in het district Oost Nederland, wat onder het district van de rechtbank valt. In totaal zijn er in deze regio de afgelopen zes maanden 1600 strafbeschikkingen opgelegd die verband houden met corona.

De zaken worden overigens afgehandeld in het Stadstheater in Arnhem omdat er achterstand is met zaken bij de rechtbank in Arnhem. Kleinere strafbeschikkingen en civiele zaken worden daarom nu ook op deze alternatieve locatie afgehandeld.

08:52 - Mondkapjes op scholen

Leerlingen in het middelbaar onderwijs zullen vandaag voor het eerst massaal mondkapjes in de scholen dragen. Het is het dringende advies van het kabinet aan scholen. Vooral op plekken waar het moeilijk is om afstand te houden, zoals in de gangen van de school. Op het Kandinsky College in Nijmegen verplicht de school het dragen van de mondkapjes. Verslaggever Jan Sommerdijk sprak op de eerste officieuze mondkapjesdag met rector Joris Bovy.

08:21 - Supermarkten begonnen met verplichte 'ouderenuren'

Supermarkten zijn sinds maandag twee uur per weekdag exclusief geopend voor ouderen en kwetsbare groepen. Daarmee volgen ze de plicht die het kabinet heeft opgelegd, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

Het CBL vindt dat het kabinet overhaast te werk is gegaan. Supermarkten zouden flink last kunnen hebben van de beslissing en kunnen niet zomaar een uur midden op de dag andere klanten weigeren, meent de koepelorganisatie.

De meeste supermarkten zijn maandag van 7.00 tot 8.00 uur voor klanten uit kwetsbare groepen geopend. Daarnaast kiest elke supermarkt zelf een tweede uur. Zo stelt Albert Heijn het tijdslot 7.00 tot 9.00 uur in als exclusieve boodschappentijd voor ouderen en kwetsbare personen. De Jumbo houdt zich aan het uurtje in de ochtend van 7.00 tot 8.00 uur; het tweede uur zal elk filiaal naar eigen inzicht invullen.

Klanten die niet oud of kwetsbaar zijn, zullen waarschijnlijk niet geweigerd worden op de speciale 'ouderenuren', omdat het in verband met privacy niet mogelijk is om dit te controleren.

08:00 - Burgemeesters bespreken invoer mondkapjes

De 25 burgemeesters die de veiligheidsregio's van Nederland beheren, komen maandagavond bij elkaar om het gebruik van mondkapjes en het effect hiervan te bespreken. De mondbescherming leverde vorige week behoorlijk wat discussie op onder de burgemeesters.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, is voorzitter van het beraad, maar hij is drie weken afwezig. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem schuift namens de veiligheidsregio Gelderland-Midden aan. Burgervader Ton Heerts van Apeldoorn vertegenwoordigt Noord- en Oost-Gelderland.

In het overleg worden ook de laatste coronacijfers en de strengere maatregelen die vorige week ingingen besproken. Het beraad van de veiligheidsregio's komt sinds het uitbreken van het coronavirus met grote regelmaat samen. Nu de cijfers weer zijn opgelopen is dat zelfs wekelijks.