Wat vind jij: door corona houd ik geld over

We zitten nog steeds middenin de coronacrisis. Dat is natuurlijk merkbaar in de economie. Maar hoe zit het met onze eigen portemonnee? Merk jij zelf veel van de crisis?

Corona heeft voor veel mensen afgelopen zomer roet in het eten gegooid wat betreft vakanties. Mensen zochten massaal een alternatief in eigen land of gingen helemaal niet weg.

En ook de festivals, evenementen en feesten konden niet doorgaan. Het lijkt er in eerste instantie op dat je dan geld overhoudt. Of is het geld misschien anders besteed? Denk aan verbouwingen, het opknappen van de tuin of een nieuwe auto.

Is jouw portemonnee in deze crisis voller dan normaal? Hou jij geld over of heb je juist meer uitgegeven dan anders? Laat het ons weten en stem!

