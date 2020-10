Nabestaanden vermoorde Shelley eisen gerechtigheid

Zo'n 25 vrienden en familieleden van Shelley verzamelden zich op de dag dat de vermeende dader voor het eerst voor de rechter stond in het park. Tonnie E. wordt ervan verdacht zijn vriendin met tientallen messteken om het leven te hebben gebracht.

'Dit kan zo niet langer'

Shelley's vriendin Angelica had de bijeenkomst georganiseerd. In verband met de coronaregels moest het kleinschalig, en dat op een voor moeder Mariët superheftige dag. "Deze hele dag is zwaar, maar het geeft mij kracht, de kracht om door te gaan, zodat mensen die zoiets ergs doen voor lange tijd uit de maatschappij worden gezet."

Moeder Mariët en anderen dragen een T-shirt met een foto van Shelley. Foto: Omroep Gelderland

Angelica en Shelley waren beste vriendinnen. Ze hoopt dat justitie en politie iets leren van de moord op Shelley. "Dit gebeurt te vaak in Nederland. Mensen die dit doen moeten veel zwaarder gestraft worden. Dit kan zo niet langer", benadrukt ze.

Tbs voor de dader?

Maandag is bekendgemaakt dat Tonnie E. naar het Pieter Baan Centrum (PBC) moet, waar hij geobserveerd zal worden. Deskundigen moeten bepalen of hij toerekeningsvatbaar is.

De 23-jarige Edenaar wordt ervan verdacht dat hij Shelley met tientallen messteken in borst en hals van het leven heeft beroofd. Moeder Mariët hoopt dat Tonnie levenslang de cel in moet. "Ik hoop dat ze voor levenslang gaan, want ik zie mijn dochter ook nooit meer terug."

Rechtszaak volgend jaar verder

Maandag moest de verdachte voor een zogeheten pro-formazitting, waarin de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld, naar de rechtbank. De onderzoeken naar de moord zijn namelijk nog lang niet afgerond. Naar verwachting gaat de rechtszaak komend voorjaar verder.