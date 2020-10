Ralf Seuntjens razendsnel terug op het veld na blessure: 'Mosterd was tovermiddel'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het zag er niet best uit toen Seuntjens twee weken geleden met een brancard van het veld werd gedragen. Het boegbeeld van de selectie werd flink geraakt op zijn enkel en dacht zelf ook dat het wel eens einde seizoen zou kunnen zijn. "Ik stuurde mijn vrouw die avond een appje dat het afgelopen was voor mij. Nu sta ik hier weer. Het is wonderlijk."

Klein risico

Seuntjens en trainer Snoei bepaalden pas een aantal uren voor de wedstrijd tegen Excelsior (1-2) dat de ervaren centrumspits mee zou reizen naar Rotterdam. "We hebben wel een klein risico genomen", gaf de Brabander toe in het Woudestein stadion. "Het heeft goed uitgepakt. Ik voel nu geen pijn gelukkig. Zo de bus in, ijs erop en dan weer herstellen."

Groepstraining

De Graafschap speelde, ondanks een man meer, niet groots tegen Excelsior maar domineerde wel. De kansen na rust waren schaars. Seuntjens werd gebracht en maakte toch nog het verschil in de slotfase. "Het is een sprookje", glunderde de lange spits in de catacomben. "Ik had vandaag nog gipstape om mijn enkel, maar het was redelijk verantwoord om mee te gaan. We hebben alles goed besproken met ook eventuele nadelen. Gisteren heb ik pas de groepstraining hervat en dat was ook nog een lichte training."

Foto: Omroep Gelderland.

Mosterd

Dan valt het toverwoord in Rotterdam. Seuntjens zegt geholpen te zijn door mosterd. "Het idee kwam van Bryan Linssen, die had het ook al eens met succes gebruikt vorig jaar. Het werkt ontstekingsremmend. Ik heb het erop gesmeerd en binnen drie dagen trok de vocht weg. Ik kan het iedereen met een buikvirus aanraden. Wat mosterdkorrels erop en dat helpt. Ik zou zeggen, probeer het eens met een griepje."