'De zomer was zo slecht nog niet', Gelderse toerismecijfers bieden hoop

Zo steeg het binnenlands toerisme in Gelderland deze zomer met 12 procent als je het vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Toerismebureau Veluwe Arnhem Nijmegen compenseren de binnenlandse toeristen hiermee de afname van het aantal Duitse toeristen in het afgelopen seizoen.

De stijging is vooral bijzonder, omdat het merendeel van de negen miljoen toeristen die jaarlijks op de Veluwe komen, binnenlandse toeristen zijn. "Een stijging van 12 procent is bizar veel", reageert Reinou de Haan, merkleider bij VisitVeluwe. Hoewel ze op de Veluwe af en toe nog wel met enige jaloezie naar de kustgebieden kijken, als het gaat om buitenlandse gasten, is dat gemis nu juist een beetje het geluk van onze provincie.

De Haan: "We doen er juist veel aan om ook de buitenlandse toeristen bij een tweede of derde bezoek te verleiden naar de Veluwe te komen, maar nu zijn we juist heel blij met al die Nederlandse gasten."

Overigens benadrukt De Haan dat deze cijfers vooral betrekking hebben op de campings en bungalowparken. "De dag-attracties en horeca hebben het door de maatregelen echt een stuk moeilijker." De stijging in de zomer kan nog groter uitvallen dan die 12 procent. Dit omdat de cijfers van het CBS alleen nog tot en met de maand juli bekend zijn.

Aantal gasten in april onder de 10 procent

Of de positieve zomerberichten ook het desastreuze voor- en najaar kunnen compenseren is de vraag. Zo daalde het percentage toeristen in de provincie in april naar minder dan 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij de versoepelingen van de maatregelen in mei en juni krabbelde Gelderland in vergelijking tot de rest van Nederland wel veel sneller op. Dat heeft alles te maken met de al bestaande populariteit van onze provincie bij binnenlandse toeristen. "Mensen willen ondanks de corona regels toch op vakantie, maar dan wel in de ruimte. En die hebben we hier", verklaart De Haan.

Ook in het najaar worden meer Nederlandse toeristen in onze provincie verwacht dan gebruikelijk. Dat blijkt dan weer uit recent onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). De helft van de Nederlanders geeft aan de intentie te hebben om op vakantie te gaan. Daarvan spreekt een groot deel de voorkeur uit juist in Gelderland op vakantie te willen.