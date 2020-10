Auto met moker en vuurwerk bewerkt door 'een of andere mafkees'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Allemaal knallen en vuurwerk." Buurvrouw Zwaantje voelde zich al niet erg veilig in haar buurt. "Maar nu al helemaal niet." Je hoort volgens haar 'wel vaker wat' in de wijk. "Dus ik dacht: het zal wel weer opgeschoten jeugd zijn. Maar toen hoorde ik ineens twee harde knallen." Toen Zwaantje op het balkon ging staan, zag ze een man nog een stuk vuurwerk in de auto gooien. Toen belde ze de hulpdiensten.

'Interieur eruit geknald'

De eigenaar van de auto is er 'best van geschrokken', zag vriend Bart. "Hij heeft met een vuisthamertje op die ruit geslagen", vertelt hij over de gearresteerde verdachte. "Toen legde hij een vuurwerkbom in de auto en is het hele interieur eruit geknald."

De omwonenden kenden de dader niet. "Maar hij is hier net zo lang blijven staan, tot de politie kwam", vervolgt Zwaantje. "We hebben hem gevraagd waarom hij dat deed. Hij wachtte al een jaar om die auto te vernielen, antwoordde hij." Het was volgens haar dan ook specifiek op de buurman gericht.