Mensen uit 77 landen in gesprek over toekomst van internet

Het wordt de grootste burgerdialoog ooit. Bij 'We, the Internet' op 8,9 en 10 oktober gaan bijna 8000 mensen uit 77 landen in gesprek met elkaar over de toekomst van het internet. De Nederlandse dialoog wordt verzorgd door de Nijmeegse Radboud Universiteit in samenwerking met het Rathenau Instituut.

Het internet is niet meer weg te denken uit ons sociale en werkende leven, zo schrijft de Radboud Universiteit. "Maar heeft iedereen eigenlijk wel toegang tot het internet? Hoe ervaren mensen het internet en welke ideeën leven er over de online toekomst?"

Vanuit de hele wereld

Over dit soort vragen gaan de deelnemers uit uiteenlopende landen als Benin, India, Jemen, Peru en Canada tijdens de internationale burgerdialoog met elkaar in gesprek. Ivan Veul van de Nijmeegse Radboud Universiteit gaat in zijn nog te verschijnen proefschrift in op de vragen die worden opgeworpen tijdens de dialoog van de internationale deelnemers.

Ivan Veul: "Hoe denken zij over hun digitale identiteit? Wat vinden ze van de digitale publieke omgeving, en thema’s als digitale inclusie en kunstmatige intelligentie?"

Per land zijn er 100 deelnemers, van jong tot oud, van ervaren internetgebruikers tot mensen die er weinig mee doen. Tijdens online en offline sessies delen ze hun ervaringen met het internet en denken ze na over onder meer het internetbestuur en democratische inspraak en rechten op het internet. Met het doel om zo hun stem te laten horen bij het nadenken over de toekomstige inrichting en het bestuur van het internet.

'We, the Internet’

De Franse organisatie Missions Publiques coördineert de verschillende landen die aan 'We, the Internet' meedoen. Missions Publiques zal de uitkomsten van de dialogen wereldwijd samenbrengen in een gezamenlijke aanbeveling. Deze wordt gepresenteerd op het Internet Governance Forum 2020 (9-17 november) en op lokaal, regionaal en internationaal niveau onder de aandacht gebracht.