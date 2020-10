'Ik ben er echt zuur van', Duitsers annuleren massaal vakantie in Gelderland

Ze zaten helemaal volgeboekt, totdat Duitsland afgelopen vrijdag het reisadvies voor Gelderland aanscherpte. Het team van Hendrik Jan Mensink van vakantiepark De Twee Bruggen in Winterswijk heeft sindsdien honderden annuleringen binnen. Net als Mensink merken meerdere vakantieplekken die in deze periode Duitsers ontvangen een leegloop en staat de telefoon roodgloeiend.

"We waren volgeboekt, vooral door gasten die in het voorjaar vanwege alle coronamaatregelen niet mochten komen. Dus dat was zeer hoopvol", zegt Mensink over de oktobermaand. "Diezelfde mensen hebben nu weer moeten annuleren, ik ben er echt zuur van."

Ook in Aalten, bij chaletpark Boomans zagen ze direct de gevolgen van het Duitse beleid. "We hadden het hier behoorlijk vol staan met Duitsers op de seizoensplekken, maar zaterdag gingen ze allemaal weg. Nog nooit zoiets meegemaakt, nu is het heel stil hier", laat de eigenaar weten.

'Slecht weer bestaat niet'

Bij De Twee Bruggen richten ze zich nu op de binnenlandse toerist, al kunnen zij al die annuleringen van onze oosterburen nooit opvangen, denkt Mensink. "De Duitser is een echte kampeerder, die kijken niet naar het weer, wat Nederlanders wel doen. Duitsers zeggen ook: slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding."

Veel uitbaters van vakantieparken zullen dus hopen op een beetje van die Duitse mentaliteit en natuurlijk op wat betere weerberichten. "Mooi weer zou heel fijn zijn", beaamt Mensink.

Toerisme in de herfstperiode

Waar het vertrouwen op een massale toestroom van het binnenlands toerisme in de herfstperiode dus niet al te hoog is, kunnen de vakantieparken wel enige hoop putten uit de Vakantie Sentiment Monitor van NBTC en Schiphol.

Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders de intentie heeft om in het najaar een vakantie te ondernemen. En goed nieuws voor de Gelderse ondernemers; het grootste deel van de Nederlanders die in eigen land op vakantie wil, geeft aan dat vooral in onze provincie te willen doen.