Boer Thijs krijgt taakstraf voor bedreigen agent: 'Maar dit is een groot misverstand'

Wieggers werd in juli in Bleiswijk opgepakt, omdat hij een bevel van een motoragent negeerde. "Ik wilde naar een McDonald's rijden voor een kopje koffie en een patatje en hij wilde dat niet hebben. Maar omdat hij niet wilde vertellen waarom niet, ben ik in de cabine gestapt", herhaalt de boerenvoorman zijn verhaal van afgelopen weekend. "Ik heb die man niet bedreigd, hij bedreigde mij met dat pistool."

Maar het OM ziet dat anders en wil Wieggers straffen. Hij kreeg daarom zijn straf te horen bij een zogeheten hoorzitting in Rotterdam. "Daar gaat het om geldboetes en taakstraffen. Een verdachte hoort die straf tijdens de hoorzitting en kan daarmee akkoord gaan of niet. In dat laatste geval wordt het een zaak van de politierechter", zo zei een voorlichter van het Rotterdamse parket eerder.

In beroep

Het wordt dus het laatste geval. "Ik heb de schuldeis aangehoord van de officier", vertelt Wieggers. "Ik zou hem bedreigd hebben en mijn trekker als dreigmiddel hebben gebruikt. Dan komen ze uit op een taakstraf van 40 uur met aftrek van 2 uur omdat ik al heb vastgezeten. Maar ik ga in beroep, de zaak komt voor de rechter", stelt Wieggers.

'Groot misverstand'

Maar die rechtszaak hoeft er wat Wieggers betreft ook niet te komen. "Ik heb al vaker aangeboden om er met de agent over te praten. Ik denk nog steeds dat dit een groot misverstand is. De hele situatie was er niet naar om iemand te bedreigen. We hebben geen barricades doorgereden, het was een heel braaf protest. Ik begreep dat ze nu proberen de agent met mij in contact te laten komen om het met elkaar op te lossen. Dan hoeft er ook geen rechtszaak te komen, maar ik weet niet hoe groot ik die kans moet achten."