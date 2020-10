Herkenning en erkenning bij Humanitas lotgenotengroep rouw

Bij het verlies van een dierbare steunt Lotgenotengroep Rouw, juíst als je niet weet hoe je verder moet, dankzij herkenning en erkenning.

Hoe verwerk je zoiets ingrijpends als het verlies van een dierbare? Een gebeurtenis die je het gevoel kan geven dat niets er meer toe doet. Toch moet of wil je verder met je leven. Weet je even niet hoe, en kun je wel wat steun gebruiken? Dan is de Lotgenotengroep rouw er speciaal voor jou.

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Maar verder heeft iedereen te maken met verdriet en pijn. In zes ontmoetingen staan zulke gevoelens centraal: afscheid (kunnen) nemen, emoties, reacties van de omgeving, lichamelijke klachten en persoonlijke ervaringen. De herkenning, erkenning en steun die juist lotgenoten elkaar kunnen geven helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden. Twee vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten in alle vertrouwelijkheid en veiligheid.

Humanitas heeft lotgenotengroepen in Nijmegen, in de Achterhoek (Doetinchem) en op de Noord Veluwe. In Doetinchem wordt er geschilderd door de lotgenoten.

Alle donderdagen in oktober staan de tv-uitzendingen van Gelderland helpt in het teken van de projecten van Humanitas. De vereniging bestaat 75 jaar.

