Aandacht voor elkaar in coronatijden!

Het coronavirus vraagt veel van de maatschappij en de mentale weerbaarheid van alle Nederlanders. Er is verlies op alle fronten. Mensen die ziek worden of een dierbare verliezen. Ondernemers die harde klappen krijgen. Mensen die hun baan verliezen. Jongeren die beperkt worden in alles wat belangrijk is als je jong bent. Mensen die eenzaam zijn. Corona is daarmee een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk slopend kan zijn.

Met het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan de vele initiatieven die rond corona zijn ontstaan. Om deze beweging te stimuleren is een website gelanceerd waarop initiatieven – van klein tot groot – worden verzameld. Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en individuen zijn opgeroepen om hun initiatieven via deze website aan te melden. Ook kunnen mensen via deze website hun persoonlijke verhaal delen. Zodat er aandacht is voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. De vele mooie initiatieven en acties kunnen daarbij een inspiratie zijn om elkaar verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen.

Ook in onze provincie zijn er allerlei initiatieven. Zoals ook in de gemeente Heumen.

Kijk op de website voor de leukste initiatieven of bedenk er zelf een om voor de inwoners te organiseren.

Ook een Tiel is er aanstaande zaterdag een mooi initiatief. Aanstaande zaterdag (10 oktober) wordt er een special coronaproof concert georganiseerd, gespeeld door de beiaardier van de Sint Maartenskerk.



De oproep vanuit ons kabinet is voor alle inwoners om mee te denken hoe u iets voor een ander kan doen. Want aandacht voor elkaar in deze tijd is zeer waardevol. Kijk eens op de landelijke website hoe u een steentje kan bijdragen! Activiteiten om samen te herdenken, te overdenken en samen vooruit te kijken.



Kent u iemand die in deze moeilijke tijd wel een bloemetje verdient? Geef hem of haar via deze link op en misschien bezorgen wij deze persoon wel een bloemetje.