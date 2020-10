Nieuwe natuurbruggen verbinden Noord- en Zuid-Veluwe

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het aantal ecoducten in de provincie komt daarmee op twaalf. Wilde zwijnen en herten maar ook adders en zandhagedissen moeten er veilig de provinciale weg over kunnen steken. Eén van die bruggen is vernoemd naar voormalig Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje.

"Dit is fantastisch. In mijn werk was ik al bezig met het verbinden van mensen en nu kun je ook de verbinding maken met de natuur", zegt Cornielje. De bruggen hebben al met al 6 miljoen euro gekost.

Verschillende dieren

We hebben al sporen gezien van edelherten en een drol van een wild zwijn," vertelt projectleider Thijs Buurman. "Natuurbruggen werken boven verwachting goed. Het is natuurlijk niet de eerste brug en er is veel gemonitord. Zelfs hele kleine, kwetsbare soorten, zoals de adder, de zandhagedis, maar ook vlinders en torren, maken er gebruik van."

En de wolf? "Die kan er ook overheen. En dat mag ook. Maar we hebben meerdere natuurbruggen in Gelderland en tot zover hebben we er nog geen wolf gesignaleerd."

Kale bedoening

Nu zijn de natuurbruggen nog een en al kale bedoening, maar daar moet vanzelf begroeiing op komen. Buurman: "De Veluwe is natuurlijk hoog en droog dus het zal nooit zo groen worden als in een kleigebied."

Natuurbrug Aardmansberg. Foto: Omroep Gelderland