Verdachte moordzaak Caroline blijft achter de tralies

De 41-jarige man die in april dit jaar Caroline van Eck (39) uit Beneden Leeuwen om het leven zou hebben gebracht, moet langer in de gevangenis blijven. Dat besliste de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem maandagochtend tijdens een pro forma-zitting. De advocaat van verdachte Werner van de V. (41) had om schorsing van het voorarrest gevraagd.

De inhoud van een recent vrijgekomen rapport van het Nederlands Forensisch Instituut geeft de rechtbank genoeg 'ernstige bezwaren' om Van de V. vast te houden. De 41-jarige aannemer zit vast in het Huis van Bewaring sinds hij kort na de dood van zijn vriendin Caroline in Beneden Leeuwen werd opgepakt. Hij woonde destijds, in april dit jaar, al enige jaren met haar samen. Zij had werkzaamheden als styliste en een achtergrond als model.

De rechtbank in Arnhem noemde naast het rapport ook het gegeven van de 'geschokte rechtsorde' als reden om zijn voorarrest nu nog niet te beëindigen. De zitting aan de rechtbank in Arnhem werd bijgewoond door zowel familie van het slachtoffer, als naasten van de verdachte. De breedgeschouderde verdachte zelf zat de zitting bij via een videoverbinding met de gevangenis waar hij verblijft.

'Genoeg om een olifant te vellen'

Vast staat volgens de deskundigen van het NFI dat het stel enorm veel drugs heeft gebruikt in de vier dagen naar de dood van Caroline (39) toe, wier dood is vastgesteld op donderdag 9 april, zo is te constateren op basis van een op 11 september afgerond NFI-sectierapport.

De hoeveelheid van het middel GHB die zij tot zich had genomen was 'dodelijk', concluderen de onderzoekers. Ook de verdediging bleef daar bij stil staan: "De hoeveelheid GHB die Caroline had genomen was genoeg van het middel om een olifant te vellen", zei Van de V's advocaat Ed Manders. Hij gaf aan dat er ook grote hoeveelheden lachgas zijn besteld door het duo. "Vier flessen maar liefst." Dit middel is alleen niet teruggevonden in het bloed van Caroline.

Sporen van mishandeling

Maar er zijn er op haar lichaam ook sporen van brute mishandeling aangetroffen, in het halsgebied en in het gezicht. Die laatste details geven het NFI aanleiding in eerste instantie uit te gaan van 'een mechanische dood door geweld van buitenaf'.

'Merkwaardige handelingen'

Wat zich precies in de woning aan Het Ambacht in Beneden Leeuwen heeft gespeeld blijft ook maandag tijdens het pro forma desondanks niet geheel duidelijk. Het Openbaar Ministerie vervolgt V. voor moord, maar erkent dat er nog het een en ander onderzocht moet worden.

Handelingen van Van de V. rondom haar dood maken zijn rol wel erg merkwaardig, zo stelde een van de twee officieren van justitie in deze zaak. Zo was hij niet alleen daar, in de woning, op het moment van haar dood. Hij poetste, na te zijn bijgekomen uit een zware drugsroes, de woning op. Zodanig dat medewerkers van de forensische dienst moeite hadden dna-sporen te traceren op cruciale plaatsen zoals de slaapkamer en de partykamer. Bovendien zou Werner Caroline nieuwe kleding hebben aangedaan, kort voordat de hulpdiensten arriveerden.

'Toonbaar maken'

De verdachte antwoordde tijdens de zitting kalm op diverse vragen van de officier van justitie. Hij zei dat veel van zijn gedrag in het perspectief van het drugsgebruik moesten worden geplaatst. Ook gaf hij aan dat hij het slachtoffer had verkleed om haar toonbaar te maken toen hulpdiensten arriveerden. In december moet hij opnieuw voorkomen.

