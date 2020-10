Weer brand gesticht bij woning Tiel, harde knal vermoedelijk zwaar vuurwerk

De harde knal die buurtbewoners in de nacht van zondag op maandag hoorden bij een huis aan De Kogge in Tiel, is waarschijnlijk door zwaar vuurwerk veroorzaakt. Dat meldt de politie. Die ontruimde meerdere huizen in de straat.

Agenten waren snel ter plaatse na de knal, omdat er eerder die nacht ook al een incident was op hetzelfde adres. Toen was er volgens de politie brand gesticht bij de voordeur van de woning. Volgens de politie is er afgelopen nacht niemand gewond geraakt, maar is er wel een auto beschadigd.

De politie onderzoekt of het gooien van vuurwerk te maken heeft met het eerdere incident van die nacht. Ook is nog niet duidelijk wie er gegooid heeft met het vuurwerk. De politie zoekt getuigen.

Eerder brand gesticht

Bij het huis aan De Kogge is op 7 juli ook brand gesticht. De brandweer kon de vlammen toen op tijd blussen waardoor de schade beperkt bleef tot de voordeur. Daarvoor waren al een voordeur van een woning in Hedel in brand gestoken en twee huizen in Kerkdriel beschoten.

De brandstichting en schietpartijen houden waarschijnlijk verband met een opzienbarende afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. De politie kan nog niet zeggen of de incidenten van afgelopen nacht daar ook mee te maken hebben. Dat wordt onderzocht.

