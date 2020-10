NEC-icoon Jan Peters niet onder de indruk van 'zijn' club

Jan Peters, speler van de vorige eeuw bij de Nijmeegse club, is nog niet echt onder de indruk. "Ze spreken een bepaalde ambitie uit, namelijk de top vijf. Maar dat heb ik nog niet kunnen zien. Positivisme mag van mij, maar je moet je ogen niet sluiten voor wat er op het veld gebeurt. Eigenlijk was alleen de eerste helft uit tegen FC Volendam prima, maar de tweede helft zakte het al weer helemaal in. En die 6-0 tegen FC Eindhoven is leuk, maar de eerste dertig minuten was het niet best en daarna speelde Eindhoven zwak. En van Almere City FC hebben ze verdiend verloren en de wedstrijd tegen De Graafschap deed pijn aan de ogen."

Gaan voor top twee

Eric Meijers, die op een steenworp afstand van De Goffert woont, ziet het wat anders. De huidige trainer van Spakenburg vindt top vijf niet genoeg. "Een stad als Nijmegen is eredivisie gewend en je moet zo snel mogelijk terug. En dus moet NEC gaan voor top twee, want dat is directe promotie. Ik vind die doelstelling dus te voorzichtig, intern leggen ze de lat ook wel hoger, denk ik. Deze selectie is echt niet minder dan De Graafschap, Cambuur, Roda of NAC. De club doet qua budget ook niet onder voor dat soort clubs."

NEC zit al sinds 2017 in een neerwaartse spiraal en de ommekeer is nog niet ingezet Danny Hoekman, ex-linksbuiten NEC

De voormalige linksbuiten van NEC Danny Hoekman, die in 2016 nog even technisch manager was, vindt dat NEC ver is afgezakt. "Die Keuken Kampioen Divisie houdt toch al niet over. En NEC zit al sinds 2017 in een neerwaartse spiraal, waardoor je bijna in het rechterrijtje van die competitie terecht bent gekomen. Het verval is nog niet gestopt, de ommekeer is nog niet ingezet."

Danny Hoekman is kritisch op NEC. Foto: Omroep Gelderland.

"Bij NEC bagatelliseren ze alles door te zeggen dat ze zo'n jonge ploeg hebben, maar dat valt wel mee. In de eerste divisie hebben de meeste ploegen gemiddeld een jongere selectie. Het is een veredelde beloftencompetitie geworden. En NEC hobbelt dan heen en weer ergens tussen plek zes en twaalf. De play-offs zijn haalbaar, maar dat geldt voor veel meer ploegen."

De ene week een acht, de andere week een vier

Arno Arts was in het verleden een begenadigd spelverdeler bij NEC. Hij schat de ploeg niet te hoog in. "Ik dacht rond de achtste of negende plaats. Maar het kan wel groeien met die jonge jongens, aangevuld met wat oudere spelers. Jordy Bruijn vind ik één van de beteren en die backjes Bart van Rooij en Souffian El Karouani bevallen mij ook wel. Daar zit een goeie kop op. Maar het probleem is dat zo'n jonge ploeg wel vaak wisselvallig zal zijn. De ene week een acht en de andere week een vier. Maar toch hou ik wel van zo'n jong elftal, want ze geven gas en durven en lopen veel."

Foto: Omroep Gelderland

Jan Peters (foto) heeft zijn vraagtekens bij de laatste aanwinsten. "Ik moet het nog zien met Javier Vet en Terrell Ondaan. Misschien dat het beter gaat lopen als het elftal ingespeeld raakt. En dan is top vijf niet onmogelijk, want zoveel kwaliteit heeft deze competitie niet en iedereen laat punten liggen. Er is nog geen ploeg die er echt uitspringt, zoals SC Cambuur en De Graafschap vorig seizoen. Maar begrijp me goed, ik hoop echt dat ze promoveren. Want ik ben die potjes tegen TOP Oss en Helmond Sport wel zat."

Sterk middenveld

Eric Meijers vindt Jordy Bruijn de beste speler. "Ja, die steekt er met kop en schouders bovenuit. Met Javier Vet erbij is dat middenveld sterk. De backs Bart van Rooij en Souffian El Karouani brengen heel veel energie en met Norbert Alblas staat er nu ook een goeie keeper."

Norbert Albas, de doelman van NEC. Foto: Omroep Gelderland.

"Ze willen graag en er zit een goeie drive in, ook vanuit de staf. Maar het spel is tot nu toe nog te wisselend, soms ook onrustig en wat te wild. Tegen De Graafschap is de eerste helft prima, maar zo'n tweede helft kan dan echt niet. Daarom is het goed dat er nu wat meer ervaring bij is gekomen."

Afvallers van andere clubs

Danny Hoekman is ook wel gecharmeerd van Bruijn. "Die steekt er kwalitatief bovenuit. Verder hebben ze spelers uit eigen opleiding, waarvan de meesten eigenlijk afvallers zijn van andere clubs. Maar ik vind dat je als 18-jarige talent in deze competitie al wel bepalend kunt zijn. De huidige talenten, op Bart van Rooij na, moeten eerst maar eens minuten maken in Onder 21."

Er is veel kritiek op Edgar Barreto. Foto: Omroep Gelderland.

"En wat betreft Edgar Barreto, die heeft nu totaal geen toegevoegde waarde. Hij is op leeftijd en heeft twee jaar niet gespeeld. En in zijn goede tijd was hij vooral een dienende speler. Nu leunt hij wel erg tegen zijn eigen verdediging aan. Javier Vet vind ik wel een versterking op dit niveau. Hij was belangrijk bij De Graafschap en had daar nog kunnen spelen. NEC speelt nu 4-4-2, maar ik vind dat niet zo belangrijk. Er leiden meer wegen naar Rome en er zijn meer systemen. Maar het gaat vooral om de kwaliteit van de selectie."

Niet genoeg creativiteit voorin

Aanvallend ziet Arno Arts wel een probleem. "Er is voorin niet genoeg creativiteit om wedstrijden open te breken. Janga is niet echt goed in de kleine ruimte. En met Ondaan heb ik nog gewerkt bij Willem II. Die heeft ruimte nodig en dat geldt ook voor Okita. Met deze spelers is het eigenlijk ideaal om in te zakken en er dan snel uit te komen. Maar zo speelt NEC niet, want tegenstanders zullen juist snel inzakken."



Arno Arts als trainer. Foto: Omroep Gelderland.

"Ik keek op van de komst van Barreto. Hij staat zo wellicht de ontwikkeling van een jonge speler in de weg. En het verbaast me ook van Leen Looijen, de technische man in de RvC bij de club. Want Barreto is 36 en hij vond mij toen ik gehuurd was van Willem II met dertig jaar al te oud om aan te trekken. Toch kan het best een leuk seizoen worden, maar promoveren wordt lastig. Ik gun dat Nijmegen wel, want wat is er nou mooier dan NEC-Vitesse en Vitesse-NEC?"

Barreto is belangrijk in de kleedkamer, maar daar ben ik met mijn bijna zeventig jaar ook goed in Jan Peters, clubicoon NEC

Peters is niet zo te spreken over de selectie. "Achterin mag die jongen van Leverkusen (Kevin Bukusu-red.) er van mij wel in, want Cas Odenthal vond ik zeer zwak, vooral met inspelen. En Bruijn is op zich een geweldige speler, maar speelt vooral een wedstrijd voor zichzelf. Aan de bal ziet het er prachtig uit, maar ik denk dat het beter is als hij wat verder vooruit speelt."

"Het enthousiasme van Barreto is geweldig, alleen stop je zo wel Dirk Proper in zijn ontwikkeling. Bovendien moet Barreto echt fitter worden, zo heeft hij geen meerwaarde. Ze zeggen dan dat hij belangrijk is in de kleedkamer en een soort opa is voor de spelers. Maar daar ben ik met mijn bijna zeventig jaar ook goed in, hoor. De excuses dat het zo'n jonge ploeg is en dat de trainer nieuw is, telt ook niet mee, je moet gewoon presteren op het veld."