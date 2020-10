Stichting wil natuur redden door juist helemaal niets te doen

Het gaat om een stuk bos bij Gorssel, de Hietkamp. Het is een van de eerste natuurgebieden waarmee dit wordt gedaan. De stichting BuyWorld heeft een optie genomen op het gebied.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Collectief

"We praten hier over een perceel van 3,7 hectare, dat is 37.000 vierkante meter", legt initiatiefnemer Gerard van Dorth uit. "We willen graag dat er zoveel mogelijk mensen een stukje kopen. Dus het liefst 37.000 mensen. Want hoe meer mensen het afnemen, hoe meer het beschermd wordt, want het collectief beschermt de aarde."

Want je krijgt als koper niet een fysieke vierkante meter, maar een aandeel in het geheel. Er mag alleen iets met de grond gebeuren als iedereen het unaniem eens is. En dus gebeurt er meestal niets. En dat is precies de bedoeling zeggen de kopers.

"Dat leek ons juist goed", zegt Joop Kuiper. Hij is een van de potentiële kopers. "Om gezamenlijk eigenaar te zijn met heel veel mensen tegelijk. Zo kun je het bewaren voor het nageslacht. Dat sprak ons juist aan."

Medekoper Ramon Meima is het met hem eens. "Ik doe het niet om er geld aan te verdienen uiteraard, maar we doen het om de aarde te redden. Dat is de belangrijkste insteek en niet om geld te verdienen."

Schuld

Initiatiefnemer Van Dorth erkent dat het ook een beetje het afkopen van schuld is. "Ja, misschien kun je het wel zo noemen ja", lacht hij. "Het is ook een beetje vermindering van mijn eigen voetprint. Ik kan moeilijk zeggen tegen mijn kleinkind dat ik graag een tweede huis wilde en dat er daarom geen vlinders meer zijn. Dat is te ridicuul voor woorden. Het is ook een morele plicht plicht vind ik voor de mensheid om dit te doen."

De prijs voor 1 vierkante meter is nog geen 2 euro. Inmiddels is 10% van het streefbedrag binnen. Als alle 37.000 vierkante meters zijn verkocht koopt de stichting dit stukje natuur definitief.