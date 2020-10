Ruime meerderheid Achterhoekraad stemt voor snellere N18

In 2040 moet de hele N18 twee keer een tweebaansweg met ongelijkvloerse kruisingen zijn en moet de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. De leden van de Achterhoekraad stemden maandagavond met grote meerderheid voor dit voorstel.

Dat is tien jaar later dan de regio wil. Tot de weg gerealiseerd wordt moeten er wel tussentijdse maatregelen worden genomen. Daar gaat de regio een plan voor maken.

"We gaan de tracés stapsgewijs onderzoeken en brengen per deeltraject de kosten en baten in beeld", reageerde Ted Kok, lid van de Achterhoek Board. "Niet onbelangrijk is dat dit plan gedragen wordt door de provincie. We kunnen zo de onveilige situaties oplossen en de doorstroming versterken."

Amendement en motie

GroenLinks en de Progressieve Partij (PP) Aalten kwamen met een amendement voor een nieuw onderzoek omdat het plan door de coronacrisis achterhaald zou zijn en ze wezen op het thuiswerken, automatisch autoverkeer en fietsverkeer. "Dit is achterhaald en oud denken van de Achterhoek Raad, het gaat nu om snel van A naar B te kunnen", verklaarde Guido Uwland van de PP Aalten.

Dat amendement haalde het bij lange na niet, maar dat gold niet voor een motie van D66 en PvdA, waarin werd opgeroepen voor een nieuwe, meer duurzame mobiliteitsvisie met openbaar vervoer, zelfrijdende auto's en snelfietspaden. Kok stelde dat 'voor een groot deel' aan die motie wordt voldaan en wilde niet nog meer vertraging oplopen. De motie werd met 57 voor en 104 stemmen tegen verworpen.

Gevaarlijk

De N18 is de belangrijkste weg in de Achterhoek. In 2018 werd een compleet nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede geopend. De N18 stopt alleen niet bij Groenlo, maar gaat door tot Varsseveld. Tussen Groenlo en Varsseveld staan verschillende verkeerslichten die ervoor zorgen dat er, volgens de Achterhoekraad, gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Ook zorgt het optrekken en afremmen voor tijdverlies en milieuvervuiling.

Vorig jaar nam de Achterhoekraad een motie aan met de opdracht om ook dat deel van de N18 voor 2030 aan te pakken met twee keer een tweebaansweg, een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en ongelijkvloerse kruisingen.

215 miljoen euro nodig

Een ingenieursbureau heeft onderzocht of de ambitie van de regio haalbaar is. Uit dat onderzoek komt naar voren dat het wegdeel tussen Varsseveld en Groenlo flink op de schop moet. Daarnaast zou op het tracé dat al aangepakt is nog een extra rijstrook per rijrichting nodig zijn. De kosten worden geschat op 215 miljoen euro. Om dit te realiseren is geld vanuit het Rijk noodzakelijk.

Het ministerie heeft de aanpak van de N18 niet op het prioriteitenlijstje staan. Volgens gedeputeerde Christianne van der Wal is het daarom onhaalbaar om met het 2x2 en 100 km-einddoel voor 2030 naar het ministerie te stappen. De provinciebestuurder zei daar met zo’n plan niet serieus te worden genomen om dan vervolgens met lege handen terug te moeten keren.

De regio heeft daarom besloten om voor de komende 10 jaar een plan van aanpak te maken. Zo kunnen er gefaseerd onderdelen worden uitgevoerd. De regio gaat dit samen doen met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en ondernemers.

