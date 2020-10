Café werkt niet met vrijwilligers, maar moet tóch dicht door corona

Een gemiddelde maandagavond in Sportcafé de Oase bestaat uit de nodige sportende bezoekers. Het zit namelijk in sportcentrum de Helster in Elst en is daarmee de derde helft voor volleyballers, waterpoloërs en vele andere sporters. Het café werkt niet met vrijwilligers, zoals de gemiddelde sportkantine. Maar tóch moet de Oase dicht, en dat levert een hoop vraagtekens op bij de eigenaar en zijn gasten.

Vóór de persconferentie waarin bekend werd dat sportkantines moesten sluiten, werd er nog slechts over verplicht dichtgaan om 16:00 uur gesproken. Een van de argumenten hiervoor was dat sportkantines worden beheerd door vrijwilligers, die niet getraind zijn om bezoekers aan te spreken op hun gedrag. Sportcafé de Oase heeft echter geen direct verband met clubs die in de Helster sporten. Eigenaar Jeroen Onstein werkt bovendien al jaren in de horeca en heeft betaald personeel in dienst. Geen vrijwilliger te bekennen dus, toch moet het café net als alle andere sportkantines dicht.

'Wel schouder aan schouder in het veld'

Onstein vertelt dat voor veel sporters de situatie ook vreemd is. "Die jongens staan met volleybal vaak schouder aan schouder aan het net. Ze geven elkaar handjeklap en als ze dan het sportveld afstappen moeten ze ineens allemaal anderhalve meter afstand houden. Dat is natuurlijk een gekke situatie", meent Onstein. Na het definitieve besluit om het sportcafé toch te sluiten, bleek een van de argumenten dat met zulke grootte sportteams er niet goed afstand zou worden gehouden in de kantine. Want een team van twaalf spelers zou niet snel in groepjes van vier aan verschillende tafeltjes gaan zitten.

Bekijk hier de video.