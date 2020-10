Tekorten Lochem lopen op, maar gemeente blijft investeren

Het is onduidelijke voor de gemeente welke effecten corona op de begroting gaat hebben. "Waar wij als gemeente al financiële druk voelden, wordt dit door de corona-uitbraak nog eens versterkt", schrijft de gemeente in de begroting.

"Deze begroting bevat de financiële vertaling van de gevolgen die we de komende jaren verwachten. Daar komt bij dat we veel risico’s nog niet op euro’s kunnen waarderen. Ook moeten we rekening houden met de gevolgen van een zware economische terugslag die doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën. Deze donkere wolk zal ook over Lochem trekken."

Burgers uit de wind houden

De gemeenteraad heeft het college eerder opdracht gegeven om geen bezuinigingen uit te voeren op voorzieningen die voor de inwoners grote impact hebben. Ondanks de rode cijfers blijft Lochem dus geld uitgeven.

Volgens de gemeente helpt investeren om sterk uit de coronacrisis te komen en daarna snel de draad te kunnen oppakken. Burgers worden uit de wind gehouden. Er komt geen lastenverzwaring en ook de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt niet meer dan de inflatie.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “We kennen het probleem nog niet helemaal. Corona maakt het leven in gemeenteland onzeker. We maken dus een pas op de plaats en bezuinigen nu niet op bijvoorbeeld een zwembad, bibliotheek, wegen of ouderenzorg. We zetten de voorgenomen investeringen ook door. Dat kan verantwoord omdat er nog genoeg geld in de spaarpot zit."