Meer straten in Arnhem vernoemd naar vrouwen en anti-racisme-activisten

In Arnhem moeten meer straatnamen komen die verwijzen naar 'vrouwen, voorvechters van gelijkheid en mensenrechten en mensen met een migratieachtergrond'. Dat vindt een meerderheid in de gemeenteraad. De partijen beogen daarmee een betere afspiegeling van de Arnhemse diversiteit en haar geschiedenis.

GroenLinks, D66, DENK Verenigd Arnhem, ChristenUnie en PvdA willen in elk geval in een buurt in de wijk Schuytgraaf straten naar activisten tegen racisme of discriminatie vernoemen.

Aan straatnamen die verwijzen naar 'zwarte pagina’s in ons verleden' moeten in de buurt namen worden toegevoegd die 'de andere kant van het daar benoemde verhaal' laten zien. Ook moeten deze volgens de partijen worden voorzien van uitleg. Daarbij kan worden gedacht aan een te scannen QR-code die linkt naar een website met informatie over de desbetreffende persoon.

'Slavernij ook Arnhemse geschiedenis'

"Waar we voorheen het witte perspectief centraal stelden, worden dankzij de inzet van velen nu ook andere perspectieven zichtbaar", schrijven de partijen in hun voorstel aan de gemeenteraad.

"De geschiedenis van de slavernij is ook een Arnhemse geschiedenis. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de winsten van Arnhemmers in Nederlands-Indië, of de rol van de voorname Arnhemse familie Brantsen in de slavernij in Suriname. Daarnaast zijn er straten vernoemd naar omstreden figuren als Paul Kruger en zijn er standbeelden van bijvoorbeeld Jo van Heutsz en de Atjehoorlog op het terrein van Bronbeek."

Tegenover het plein vernoemd naar Jan van Riebeeck zou anti-apartheidsstrijder Desmond Tutu kunnen staan, licht GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders toe. "Of neem straten verwijzend naar Adriaan Valckenier en Jan Pieterszoon Coen. Daar kun je de tot slaaf gemaakte man Wange van Bali naast zetten."

Zelfs in een vrij recente wijk als Rijkerswoerd zijn witte mannen oververtegenwoordigd, constateren de partijen. En dat moet beter, volgens hen. Een quotum willen zij vooralsnog niet invoeren. Maar als uit de evaluatie blijkt dat het voorstel te weinig effect heeft, wordt dat niet uitgesloten.

'Belachelijk idee van beroepsbeledigden'

Ook de VVD vindt het een 'prima' voorstel. De PVV zullen de indieners in elk geval niet aan hun zijde vinden. "Een belachelijk idee en je reinste discriminatie", stelt fractievoorzitter Coen Verheij. "Bij het vernoemen naar iemand zou het moeten gaan om zijn of haar daden, niet om geslacht of huidskleur. De geschiedenis is wat het is, we hoeven die niet gelijk te trekken voor de beroepsbeledigden."