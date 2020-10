Leerlingen Nijmeegse school vol begrip over dragen mondkapjes

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s.

Floor Edwards begrijpt het wel. "Ja, het gaat hier best netjes. Bijna iedereen zie je met een masker lopen en wie er geen heeft, kan er hier eentje krijgen bij de balie. Ik vind het wel een goed beleid, want het gaat hopelijk de verspreiding van het virus tegen. Maar uiteindelijk is het geen permanente oplossing voor de pandemie die aan de gang is, maar ik vind het wel belangrijk. Persoonlijk heb ik er een hekel aan, want mijn bril wordt wazig."

Beter dan scholen dicht

Een andere leerling, Lisa Wise, vindt het dragen van een mondkapje geen probleem. "Ik denk toch dat het veiliger is als je langs zoveel leerlingen loopt. Ik vind het niet comfortabel, maar ook niet heel vervelend. Ik ben het al gewend van het openbaar vervoer en als je hier op school practica moet doen. Ik denk dat het beter is dan dat het erger wordt en dat de scholen dicht moeten. Sommige mondkapjes zien er ook wel leuk uit, je kunt er altijd wat mee doen."

Tekst gaat verder onder de foto.





Rector Joris Bovy (foto) ondervindt als brildrager wel wat hinder van het mondkapje. "Ja, die beslaat en dat is bijzonder onhandig. Het wordt zo een beetje een mistige dag. Maar ik schat in dat 98 procent hier nu al met mondkapje binnenkomt, dus dat ziet er goed uit. Ik vind het belangrijk dat wij naar onze leerlingen toe een strijdbare, positieve en actieve boodschap hebben. We kunnen er samen voor zorgen dat het virus teruggedrongen wordt, dat iedereen zich veilig voelt en dat de school zo lang mogelijk open blijft. Ik denk dat iedereen er heel wat voor over heeft, ook door het dragen van een mondkapje."