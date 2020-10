Woningen in Tiel ontruimd na harde knal

De politie kwam met meerdere eenheden naar De Kogge in Tiel. Foto: Marco van Deick / Persbureau Heitink

Aan De Kogge in Tiel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere woningen ontruimd. Volgens buurtbewoners gebeurde dit nadat bij een van de huizen een harde knal was gehoord.

Hulpdiensten werden rond 1.45 uur opgeroepen voor een incident in de straat. De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, waarna de omgeving werd afgezet met lint. Behalve agenten liepen er volgens een correspondent ook specialisten van de politie rond die bivakmutsen droegen.

De brandweer rukte na de melding ook uit, maar die bleef op grote afstand van de woning standby. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Op de oprit van het huis en aan de achterzijde is uitgebreid sporenonderzoek verricht.

Eerder brand gesticht

Het gaat om een tussenwoning waar op 7 juli brand is gesticht. De brandweer kon de vlammen toen op tijd blussen waardoor de schade beperkt bleef tot de voordeur. Daarvoor waren al een voordeur van een woning in Hedel in brand gestoken en twee huizen in Kerkdriel beschoten.

Zie ook: Voordeur in brand gestoken, politie onderzoekt link met afpersingszaak Hedel

De brandstichting en schietpartijen houden waarschijnlijk verband met een opzienbarende afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. Of dit ook geldt voor het laatste incident is nog niet bekend.

Nog een harde knal gehoord

In de nacht van zondag op maandag, rond 0.45 uur, was er ook een harde knal te horen aan de F. J. Ebbensstraat in Tiel, op zo'n 4 kilometer afstand van De Kogge. Een auto brandde daarna uit op de oprit van een hoekwoning. Het huis liep ook schade op.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan en of er een verband is met het incident aan De Kogge.

Zie ook: Brandweer voorkomt dat autobrand overslaat naar huis in Tiel