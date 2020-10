Peperdure circusjassen gestolen, tent besmeurd met ketchup en mayonaise

De diefstal vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats. "Dit is toch gewoon heel asociaal", zegt Johan Zinnecker van het familiecircus. "Ik ga toch ook niet iemands woning of bedrijf binnen om te stelen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Zinnecker ontdekte de diefstal en het vandalisme zondagochtend toen hij de tent binnenkwam. De avond ervoor had de familie de verjaardag van zijn vriendin in de tent gevierd. De jassen van de spreekstalmeester waren na het feestje blijven liggen.

De gestolen microfoon is inmiddels terug. Hij werd gevonden achter de tent, maar de jassen zijn nog steeds zoek. "Zo'n jas kost 700 euro. Ze zijn met de hand gemaakt, op maat. Er zitten 3000 Swarovski-steentjes op."

'Dat hoort gewoon niet'

Het kleine familiecircus moet elke cent twee keer omdraaien in deze zware coronatijden en dat maakt de diefstal extra zuur. "Wij hebben zeven maanden stilgestaan. En wij mogen vanwege de nieuwe coronamaatregelen maar dertig mensen in de tent laten. Het is sowieso een heel moeilijke tijd voor ons circus en als ze dan ook nog zoiets gaan doen. Dat hoort toch gewoon niet."

Niemand heeft iets van de diefstal gemerkt. De caravans waarin de artiesten slapen, staan rondom de tent, maar wel op een redelijke afstand. De circushonden sloegen zaterdagnacht wel even aan, maar dat wekte geen wantrouwen. De plaatselijke jeugd had dit weekend de honden namelijk al vaker voor de gein laten blaffen.

De schok was dan ook groot toen de diefstal werd ontdekt. De circusfamilie heeft inmiddels aangifte gedaan.

'Het is afwachten'

"We hebben ook foto's van de jassen aan de politie gegeven. De ene gestolen jas was wit met gouden emblemen met heel veel pailletten erop. De ander was precies hetzelfde alleen rood met goud. Tja, het is afwachten", aldus de circusartiest.