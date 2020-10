Moeder doodgestoken Shelley: 'Je hebt haar letterlijk helemaal kapot gemaakt'

Al weken kijkt Mariët Bosch, de moeder van Shelley, uit naar de datum van 5 oktober. Dan begint het proces met een eerste pro-formazitting. Vanwege de coronamaatregelen mag zij er niet bij zijn. "We hadden gehoopt dat we hem daar zouden zien. Dat je face to face komt te staan."

Zie ook: Vriend van vermoorde Shelley uit Ede nog zeker drie maanden vast

Mariët wilde zien of hij berouw heeft. "En dan krijg je te horen dat het niet mag. Dat doet zeer."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De 22-jarige Shelley werkte in de thuiszorg. Haar vriend Tonnie was een paar weken eerder bij haar in haar appartementje ingetrokken, toen het op 23 juni totaal mis liep. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk, maar Shelley was zoals haar moeder verwoordde 'afgeslacht als een beest'.

De hoofdverdachte zou volgens bronnen bekend hebben verantwoordelijk te zijn voor de dood van Shelley.

'Wij hebben ook levenslang'

Haar moeder, die een tatoeage heeft laten zetten met de naam van Shelley, hoopt dat Tonnie levenslang achter de tralies verdwijnt. "Mensen zullen het ook zien als ze zien hoe ze toegetakeld is, dit is niet normaal. Dan denk ik: je hebt haar gewoon letterlijk helemaal kapot gemaakt."

"Wij hebben ook levenslang", zegt ze, doelend op het verdriet dat waarschijnlijk nooit weg zal gaan. "Het is niet alleen Shelley's leven wat hij heeft afgenomen. Heel veel mensen hun leven heeft hij kapot gemaakt. Hij moet niet alleen veroordeeld worden voor wat hij Shelley heeft aangedaan. Ik word geen oma meer. Ik zie Shelley nooit meer trouwen."

Zie ook: