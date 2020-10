LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 3 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 3 oktober

20:40 - Even tanken of boodschappen doen in Duitsland, mag dat?

Nu Gelderland door Duitsland als risicogebied wordt bestempeld, heeft dat gevolgen voor wie de grens over wil. Maar welke gevolgen dat zijn, is nog niet voor iedereen duidelijk. Mag je bijvoorbeeld wel de grens over om even te tanken of boodschappen te doen? In buurdeelstaat Noordrijn-Westfalen is daar een uitzondering voor gemaakt.

Foto: ANP

18:40 - Duitsers laten Winterswijk massaal links liggen

Niet meer dan een handjevol Duitsers was zaterdag in Winterswijk. Op 3 oktober, een Duitse feestdag, kun je in de stad normaal over de koppen lopen. Maar Duitsland heeft Gelderland aangemerkt als risicogebied en grensgemeenten riepen Duitsers op om vooral niet te komen. Het resultaat is een lege markt in Winterswijk.

 

18:09 - Half miljoen extra griepprikken

Met de start van de herfst is het griepseizoen aangebroken. Dat betekent dat zo'n zes miljoen Nederlanders een uitnodiging voor een griepvaccinatie krijgen. Het RIVM verwacht dat dit jaar door het coronavirus meer mensen de griepprik zullen halen.

Normaal gesproken reageert ongeveer de helft van de mensen op de uitnodiging voor de prik, maar het RIVM denkt dat dit jaar meer mensen komen vanwege de coronapandemie. Er zijn om die reden ruim een half miljoen vaccinaties meer ingekocht, zegt Rob Riesmeijer van het RIVM tegen de NOS. Het gaat in totaal om 3,8 miljoen vaccinaties.

18:02 - Trump is koortsvrij, maar blijft in het ziekenhuis

De met het coronavirus besmette Donald Trump heeft de laatste 24 uur geen last van koorts meer. Ook heeft de Amerikaanse president geen moeite gehad met ademhalen. Dat heeft zijn medisch team zaterdag op een persconferentie meegedeeld.

Het is nog wel onduidelijk hoe lang Trump nog in het ziekenhuis moet blijven. Hij zal een vijf dagen durende behandeling krijgen met het virusremmende middel Remdesivir.

16:33 - Minder besmettingen in Gelderland

Het RIVM meldt vandaag in de drie veiligheidsregio's in Gelderland 265 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 104 minder dan gisteren.

De meeste besmettingen werden gemeld in de regio Gelderland-Midden: 108. In Gelderland-Zuid ging het om 99 nieuwe gevallen en in Noord- en Oost-Gelderland om 58.

14:28 - Bijna vierduizend besmettingen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 3972 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 23.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal sterfgevallen steeg met 21.

Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren negen sterfgevallen gemeld.

14:25 - Thuis studeren maakt je eenzaam

Nijmeegse studenten voerden vrijdag actie omdat ze ondanks de coronamaatregelen graag meer fysiek onderwijs hebben. Thuisstudie veroorzaakt onder meer stress en gevoelens van eenzaamheid, bevestigt een studentenpsycholoog.

 

14:20 - 156 coronapatiënten op intensive care

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten in ziekenhuizen bedraagt 741. Dat zijn er 8 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 156 pop de ic, 4 minder dan vrijdag.

In de afgelopen 24 uur zijn er 7 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s, maar geen ic-patiënten. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: "Het aantal opgenomen covidpatiënten stijgt gestaag door. Vanuit de Randstad worden patiënten verspreid naar ziekenhuizen elders om overal de reguliere zorg zo goed mogelijk te continueren."

14:13 - Een bloemetje voor...

Sinds maart staat het leven op de kop door corona en de verscherpte maatregelen raken mensen in hun leven. Omroep Gelderland geeft in deze moeilijke tijd bloemen weg. Simone Roording heeft een bedrijf in het geven van BHV-cursussen, maar door corona lag dat stil. Ze ging niet bij de pakken neer zitten en ging weer aan de slag als verzorgster in een verzorgingstehuis.



 

13:41 - Vanaf maandag een mondkapje in het Radboudumc

Iedereen vanaf 13 jaar die vanaf maandag het Radboudumc in Nijmegen bezoekt, wordt verzocht een mondkapje te dragen in de publieke binnenruimtes van het ziekenhuis. Dat zijn de gangen, liften, trappenhuizen, toiletruimtes, wachtruimtes en restaurants. Het verzoek geldt voor zowel patiënten en bezoekers als begeleiders. Mensen moeten het mondkapje zelf meenemen. Hoe je het mondkapje moet gebruiken, lees je hier.

13:29 - Nu al 100.000 Instagramvolgers voor ic-arts Gommers

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers is vrijwel meteen een influencer op Instagram. De ic-arts heeft in twee dagen 100.000 volgers behaald. Vrijdag bedankte hij zijn volgers al voor alle aandacht. "Overweldigd door alle volgers hier op Instagram! Ik weet niet wat me overkomt?", schreef hij. "Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties."

Gommers maakte een account aan op Instagram om een jonger publiek te bereiken. Dat deed de arts nadat hij bij Jinek in een pittige discussie met zangeres Famke Louise belandde. De twee starten binnenkort een gezamenlijke coronacampagne. Gommers zegt op sociale media met zijn volgers in gesprek te willen over 'bepaalde zaken', maar belooft ook af en toe een foto van zijn favoriete speciaalbiertje te delen.

 

12:51 - Minder Duitsers de grens over

De gevreesde drukte met Duitsers in Winterswijk en Enschede valt zaterdag rond de middag vooralsnog mee. Dat blijkt uit een rondgang langs woordvoerders van deze steden. Beide plaatsen liggen in provincies die door Duitsland bestempeld zijn als risicogebied. De Duitsers vieren vandaag dat de voormalige DDR en de Bondsrepubliek Duitsland dertig jaar geleden één werden. Traditioneel steken op 3 oktober talloze Duitse koopjesjagers de grens over.

12:16 - Onzekerheid bij biljartclubs en dartcafés

Biljart- en dartcafés zitten in onzekerheid door de nieuw aangekondigde coronamaatregelen. Ze vallen vaak tussen wal en schip: de bedrijven bestaan deels uit horeca en deels uit speelzalen.



 

11:52 - Trouwbeurs gaat morgen niet door

Foto: Pxhere

Ze wilde zo graag, maar ook na het eerste uitstel door corona in maart trekt Marian Krook de stekker vroegtijdig uit de bruidsbeurs in Hoog Soeren. Te weinig bruidsparen hebben zich voor het evenement van morgen aangemeld en ook standhouders hebben zich teruggetrokken.

11:21 - Minder sportwedstrijden door corona

Voetbalwedstrijden gaan dit weekend niet door, vanwege besmettingen met het coronavirus. Maar ook het basketbal en waterpolo zijn getroffen.

09:57 - Geen ijshockey over de grens voor Nijmegen Devils

Nijmegen Devils doet net als andere Nederlandse ijshockeyteams dit jaar niet mee aan de Nederlands-Belgische competitie. Reden om deelname te schrappen is de beslissing voorlopig geen publiek bij duels toe te staan. Dat vinden de Nederlandse clubs financieel te riskant. De clubs hebben dit besluit in overleg met de BeNeLeague en IJshockey Nederland vrijdagavond besloten. "Het was voor iedereen een enorm moeilijke beslissing", zegt voorzitter Danny Micola van de stichting achter de BeNeLeague. "Het is deze week vijf jaar geleden dat de competitie van start ging en de Nederlandse en Belgische teams hebben mooie seizoenen gespeeld. Door de unieke en nare situatie waarin we als maatschappij verkeren kunnen we dat voor dit jaar geen vervolg geven." Behalve Nijmegen gaat het om de ijshockeyclubs uit Den Haag, Geleen, Heerenveen en Zoetermeer.

09:32 - Angst in het zorgcentrum

De angst in zorgcentrum De Bleijke in Hengelo neemt toe nu de tweede coronagolf zich lijkt uit te vouwen. Dat heeft verpleegkundige Rob Heebink in De Week van Gelderland gezegd. Heebink vlogte tijdens de lockdown dit voorjaar voor Omroep Gelderland en liet van binnenuit zien hoe het leven achter gesloten deuren plaatsvond bij de kwetsbare ouderen.

Kijk hier het gesprek met Heebink terug:



 

09:22 - 'Meeste genezen patiënten hebben nog klachten'

Genezen coronapatiënten blijken een halfjaar na hun infectie nog met talrijke klachten te kampen. Van patiënten die het virus thuis doormaakten, heeft de meerderheid zes of meer klachten. Slechts 5 procent van de covidpatiënten verklaart geheel klachtenvrij te zijn. Het AD schrijft erover.

09:17 - Weer besmettingen bij NEC

Bij NEC zijn opnieuw twee personen besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat niet om spelers of leden van de technische staf. De besmettingen bleken uit de preventieve test die de Nijmeegse voetbalclub wekelijks afneemt voorafgaand aan de competitiewedstrijd. Eén van de twee besmette personen vertoont symptomen die verband houden met het virus, de andere heeft geen klachten. Beide personen zijn direct in thuisquarantaine gegaan.

09:09 - 'Tweede golf voornamelijk veroorzaakt door jongeren'

Foto: ANP

RIVM-baas Jap van Dissel zegt tegen de NOS dat de tweede coronagolf met name wordt veroorzaakt door jongeren. Die zijn in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie geweest en hebben het virus meegebracht. Het virus verspreidde zich ook verder via feesten en studentenhuizen. Via de jongeren kregen ouderen het ook, die op hun werk anderen weer besmetten. En via familie is het uiteindelijk ook weer in verpleeghuizen terechtgekomen, concludeert het RIVM.

09:01 - 'Meer coronatests beschikbaar'

Foto: ANP

Vanaf komende week zijn wekelijks 395.000 coronatests beschikbaar. Dat zijn er 125.000 meer dan de afgelopen week. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt: "De verwachting is dat we in oktober hiermee voldoen aan de vraag. Het ziet er goed uit." Daarmee behoort het tekort aan testcapaciteit vanaf maandag nog niet tot het verleden, benadrukt hij. "Daarvoor is meer nodig, omdat de GGD's dat vele testen ook aan moeten kunnen. Maar we huren ook steeds meer onderzoekscapaciteit in."