Extra aandacht voor eenzame inwoners Oude IJsselstreek

“We hadden een ontmoeting in Park Dobbelsteen in Ulft georganiseerd”, vertelt sociaal werker Kirsten Kok. “Maar die hebben we af moeten gelasten.” Er wordt gezocht naar een vervangende datum. “Het is even wachten tot alles weer wat meer open gaat en mensen elkaar daar kunnen ontmoeten.” Daarnaast werden er ook kletspotjes samengesteld met koffie, melk, suiker, roerstaafjes en kaartjes met vragen om elkaar beter te leren kennen. “Het is een beetje een lastig iets, eigenlijk wil de overheid dat je toch zoveel mogelijk op een andere manier contact hebt als lijfelijk”, zegt Kok. “En de kletspotten zijn er juist voor om samen met een buurvrouw of samen met iemand die je in een vereniging kent koffie of thee te gaan drinken en daar een leuk gesprek uit te kunnen halen, dus ja die gaat ook niet door”, zegt Kok met teleurstelling in de stem. “Ze liggen er en er komt ook zeker een alternatief moment dat we ze gaan uitdelen”, vervolgt ze een stuk vrolijker.



Toch hoefde het sociaal werk niet alles af te gelasten. De activiteiten die wel doorgaan zijn de bijeenkomsten van samen is leuker. “Dat zijn bijeenkomsten van maximaal tien personen, dus dat is allemaal wat makkelijker te organiseren en het is daar ook wat makkelijker aan de RIVM-regels te houden”, legt Kok de keuze voor het doorgaan uit. Aanstaande dinsdag is er een bijeenkomst in de Mini Manna Markt in Ulft en donderdag in ’t Pakshuus in Silvolde. Belangstellenden moeten zich wel van te voren opgeven. “Dinsdag hebben we nog plek voor twee personen en donderdag voor acht.”

Eenzaamheid tegengaan

Om eenzaamheid, zeker in deze tijden, tegen te gaan, heeft Kok nog een aantal tips. “Wat wij vooral zeggen is kijk om je heen. Kijk naar de buurvrouw als je weet dat zij alleen is, of als je weet dat ze bijvoorbeeld net een partner verloren is. Misschien valt ze wel in de risicogroep en vraag ‘kan ik een boodschap voor je doen?’” Een andere tip is om het sociaal werk in te schakelen. “Stel je voor je hebt iemand in je omgeving waarvan je denkt dat die extra ondersteuning kan gebruiken, vraag of ze dat willen en laat ze contact zoeken met ons. Dan gaan wij kijken of we iets kunnen betekenen.”