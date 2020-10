Snoei: 'Ralf Seuntjens misschien zelfs mee de bus in naar Excelsior'

Toen Seuntjens kermend naar de grond ging in het duel met Jong AZ, vreesde iedereen het ergste. Bij De Graafschap werd zelfs gesproken over het einde van het seizoen voor de centrumspits. Maar dat is absoluut niet het geval. Seuntjens kan wel eens heel snel zijn opwachting weer gaan maken voor de Superboeren.

Deel van de training

De Graafschap speelt vier duels in 12 dagen te beginnen met een uitwedstrijd maandag tegen Excelsior. "Ik had zelfs al gehoopt hem te bewegen morgen mee te reizen. Als een soort uiterste nood", stelde Snoei zondag tijdens het perspraatje op de Vijverberg. "Het is toch prettig als iemand als Ralf mee de bus instapt. Vandaag heeft hij zelfs alweer een deel van de training meegedaan. Onze geweldige fysio Jasper Steens is dag en nacht met hem bezig. Het gaat echt boven verwachting."

Snoei heeft altijd lovende woorden voor Seuntjens en dat is nu niet anders. "Het is ook mentaal iets. Als je echt graag iets wil, dwing je dat ook af. Hij heeft gelukkig weinig pijn, maar Ralf is ook iemand die met pijn kan voetballen. Hij steekt er echt abnormaal veel energie in om er snel weer bij te zijn."

Juist meer mensen

Het duel maandag op Woudestein zal zich afspelen in een naargeestig decor zonder toeschouwers. Ook over het verbod daarop heeft Snoei een duidelijke mening. "Dick Advocaat heeft gelijk. Veel andere dingen gaan wel gewoon door. Dat is moeilijk te rijmen. Zeker omdat ook niet bewezen is dat je in een stadion in de buitenlucht besmettingen oploopt. Ik vind het ontzettend jammer, want we werken er ook bij deze club keihard aan om alles goed te laten verlopen. Ik had zelfs gehoopt om weer wat meer mensen. Tegen NAC (vrijdag in Doetinchem, RvdM) zouden normaal gesproken nu wel 10 duizend toeschouwers hebben gezeten denk ik."

Snoei bekeek gistermiddag het duel van Vitesse in een akelig leeg GelreDome. "Het is bijna griezelig hoe leeg het is", vindt de trainer uit Didam. "Het is allemaal heel zuur. Maar het gaat wel om de competitie en dus om resultaat en de ranglijst."